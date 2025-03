Ile Maurice: La Duchesse of York Cup prévue pour la mi-juillet

Les grandes manoeuvres sont en cours pour insuffler un nouvel élan à l'industrie hippique. Le président du Mauritius Turf Club (MTC), Santosh Gujadhur, s'est exprimé vendredi via un communiqué officiel afin de faire le point sur l'avancement des travaux en cours. Le lancement de la saison est prévu pour la mi-juillet, avec comme point d'orgue la Duchesse of York Cup.

Parmi les autres sujets abordés figurent l'état de la piste, l'ouverture imminente du trotting track, la réaffectation de la petite piste en sable, l'éventuelle mise en place d'un totalizator, la rénovation des loges, le recrutement au sein du MTC Jockey Club Ltd, l'assurance des jockeys, ainsi que la planification des journées de courses en 2025 et le nombre de chevaux importés à ce jour.

Reprise des entraînements : à quand ?

Les courses de trot reprendront à partir du 20 mars. Toutefois, la piste en sable n'est pas encore opérationnelle, et des efforts sont en cours pour y remédier. Les galops sur la petite piste devraient reprendre à Port-Louis dès la première semaine d'avril. Une vingtaine de journées de courses sont prévues, et le MTC propose la création de douze écuries.

Une population équine en croissance

«Nous prévoyons que la première journée de courses se déroulera d'ici la mi-juillet, avec la traditionnelle première classique, la Duchesse of York Cup (...)», a déclaré Santosh Gujadhur. Les récentes avancées suscitent un certain optimisme quant à la saison à venir. Actuellement, la population équine est estimée à 300 chevaux, avec l'arrivée de 80 nouveaux chevaux fin avril, suivis de 150 autres dans les mois à venir. Malgré des difficultés initiales liées à la TVA et aux procédures d'importation, Santosh Gujadhur reste confiant : «Je suis optimiste quant à l'avenir de notre population de chevaux (...)».

Une restructuration en marche

Au niveau des ressources humaines, Stephan de Chalain demeure au sein du MTC, tandis que la filiale MTC Jockey Club Ltd intègre Sébastian Poupard en tant que responsable des opérations et Bhavish Boyjonauth en charge des infrastructures et des projets. En revanche, le poste de directeur général reste vacant : «Nous sommes en discussions actives avec plusieurs candidats hautement qualifiés (...)».

L'assurance des jockeys, sujet sensible sous l'ancienne administration, a connu une amélioration sous la gestion du MTC : «Nous avons réussi à obtenir une couverture d'assurance pour les jockeys (... )».

Des infrastructures en pleine rénovation

Les efforts de Shiam Peenith, responsable de l'entretien de la piste avant l'ère PTP, ont été salués. «Nous avons entrepris un projet ambitieux visant à reconstruire la piste depuis ses fondations», a-t-on indiqué. L'état des infrastructures, notamment les loges, a nécessité une intervention immédiate. Le soutien pro bono de Servansingh Jadav & Partners Consulting Engineers Ltd (SJPCE) a été mentionné. La sécurité des loges et de l'hippodrome reste une priorité.

Concernant les équipements de retransmission, Santosh Gujadhur a fait part d'une situation inquiétante : «Nos câbles de retransmission ont été curieusement endommagés au cours des deux dernières années, et nous devons pratiquement tout refaire dans le studio.» La remise en état du studio est estimée entre Rs 20 millions et 30 millions, en raison de l'obsolescence de plusieurs équipements faute de maintenance. Alain Gordon-Gentil, directeur de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC), a été sollicité pour envisager une alternative.

Finances : des perspectives encourageantes

Sur le plan financier, la situation s'améliore grâce à la gestion de Bertrand Rivalland et Philippe Hardy. Le MTC anticipe une rentabilité d'ici deux à trois ans. Une demande de licence de totalizator sera déposée, tandis que des négociations sont en cours avec les deux opérateurs Totes, Automatic Systems Ltd et Global Sports Ltd.

Un soutien officiel du gouvernement

Bien que le bail formel n'ait pas encore été attribué au MTC, Santosh Gujadhur se félicite du soutien du gouvernement. Il s'est également réjoui de «notre collaboration avec la Gambling Regulatory Authority (GRA)» et se dit impatient de connaître le cadre qui définira les rôles respectifs de la GRA et du MTC.