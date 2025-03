Afrique: Robotique - La Team Madagascar au FIRST Global Challenge 2025, dévoilée

Le mondial de robotique FIRST Global Challenge 2025 se tiendra au Panama du 29 octobre au 1er novembre 2025 et réunira des jeunes issus de plus de 190 pays à travers le monde. Une compétition placée sous le thème « EcoEquilibrium ».

Ils sont dix sur la liste : cinq jeunes âgés de 15 à 17 ans, qui constituent l'équipe principale auxquels s'ajoutent cinq autres membres supplémentaires de l'équipe, âgés de 14 à 17 ans. C'est au terme de deux journées de sélections tenues les 8 et 15 mars 2025 à Antananarivo, que les dix membres de l'équipe qui représentera Madagascar à cette compétition internationale annuelle, ont été retenus.

Il s'agit, pour les membres principaux, de Barisoa Andrianina (16 ans) ; Marie Luciana Nomenjanahary (17 ans) ; Tafita Fenohanitra Rakotoharijaona (15 ans) ; Mandresy Nathan Andriafelinoiny (15 ans) et Jérémie Fandresena Randrianaivo (16 ans). Quant aux membres supplémentaires, il s'agit de Andrianina Fenosoa André Randriantseheno (16 ans) ; Jessy Fy-Tia Juliette Randriandrahonando (16 ans) ; Herinjanahary Sylvio Rason (14 ans) ; Andriantsimihetry (17 ans) et Nomen'Aina Hanniel Rakotomalala (16 ans).

Le First Global Challenge, compétition de robotique de type olympique qui en est cette année à sa neuvième édition, se déroulera au Panama City du 29 octobre au 1er novembre 2025, sous le thème « EcoEquilibrium ». Les participants s'affronteront alors autour de ce thème portant sur l'un des défis les plus urgents sur la planète : la protection de la biodiversité, en y apportant une touche pertinente d'innovation. Pour rappel, l'équipe de Madagascar qui a participé au FIRST Global Challenge 2024 à Athènes, est revenue au pays, une médaille d'or autour du cou !

Une pression de plus, certes, pour l'équipe malgache de 2025 mais celle-ci entend bien aller, elle aussi, jusqu'au bout de son aventure, et ramener une médaille à la maison ! En attendant, l'heure est au travail car les préparatifs sur le plan technique et mental s'annoncent particulièrement intenses pour les prochains mois. Il en est de même pour le côté finances car participer à ce genre de compétition a un coût qu'il faudra couvrir.

Pour le moment, cette discipline ne dispose pas encore de structures étatiques officielles. Au niveau international, la robotique n'est pas encore considérée comme un sport à part entière. L'International FIRST Committee Association qui organise la compétition FIRST Global Challenge milite pour cette reconnaissance. « Le Comité international olympique reconnaît les échecs et le bridge comme des sports à part entière, et il est temps que la robotique reçoive la même reconnaissance », plaide-t-elle.