Madagascar: TotalEnergies Marketing Madagasikara lance l'initiative « Brisons les Règles » pour lutter contre la précarité menstruelle pour 8000 jeunes filles

À l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, TotalEnergies Marketing Madagasikara et TWICE*, le réseau des collaboratrices de TotalEnergies, annoncent le lancement de l'initiative "Brisons les Règles", une action engagée pour lutter contre la précarité menstruelle, un frein majeur à l'éducation des jeunes filles à Madagascar.

Un combat pour l'égalité et la dignité

Dans la Grande Île, 20 % des jeunes filles n'ont pas accès aux protections hygiéniques et jusqu'à 75 % des filles de 15 à 24 ans s'absentent de l'école à cause de leurs règles. En raison des tabous culturels et de la désinformation, la menstruation devient un obstacle à l'éducation et à l'émancipation des jeunes filles.

Face à cette situation, TotalEnergies Marketing Madagasikara s'engage à :

Sensibiliser et lever les tabous sur la précarité menstruelle,

Faciliter l'accès aux protections hygiéniques lavables,

Soutenir les actions locales oeuvrant pour l'éducation et l'hygiène menstruelle.

« Briser les règles, c'est briser les barrières qui freinent l'avenir des jeunes filles. Ensemble, engageons-nous pour un accès équitable à l'éducation et à la dignité menstruelle. » Marieme-Sav SOW, Directrice Générale de TotalEnergies Marketing Madagasikara SA

Un événement marquant pour un engagement durable

Le lancement o ciel de l'initiative « Brisons les Règles » a été un événement d'envergure qui a réuni des représentants des pouvoirs publics, notamment Madame le Maire d'Antananarivo Renivohitra, Harilala Ramanantsoa, des acteurs du secteur privé ainsi que des membres de la société civile.

L'événement a été ponctué par des animations puissantes et engageantes, telles qu'une mise en scène théâtrale percutante et la diffusion de vidéos impactantes illustrant les réalités de la précarité menstruelle. Des prises de parole inspirantes ont permis de sensibiliser l'audience à cette cause essentielle.

L'un des moments forts de la journée a été la distribution symbolique des premiers kits de protections hygiéniques aux bénéficiaires, un instant chargé d'émotion et de solidarité. La cérémonie s'est clôturée en beauté avec une prestation magistrale de Denise, qui a interprété le titre « Efa niova », un message d'espoir et de changement.