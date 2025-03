Madagascar: Missionnaires coréens assassinés - La famille fait don de leurs équipements agricoles

Souhaitant honorer la mémoire des deux missionnaires, leur famille qui a fait le déplacement à Madagascar, a annoncé son intention de faire don des équipements agricoles et outils laissés par les disparus à une future école de technologie agricole. L'information a été officialisée par l'ambassade coréenne dans le pays.

Ce projet, initié par des Coréens à Madagascar, compte poursuivre le rêve inachevé des défunts : développer l'agriculture et former les générations futures. Le 7 mars dernier, la famille des missionnaires coréens, Kim Changyul et Yi Lee Mun, tragiquement tués lors d'un braquage armé à Marovoay, Moramanga, le 21 février, s'est rendue à l'ambassade de la République de Corée à Madagascar.

A cette occasion, Park Ji Hyun, ambassadeur de la République de Corée, a réitéré ses sincères condoléances à la famille endeuillée. En retour, celle-ci a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien constant et actif de l'Ambassade depuis le drame. Park Ji Hyun a assuré que l'Ambassade soutiendra activement l'initiative de cette famille, qui permettra de perpétuer l'héritage des deux missionnaires et de renforcer la coopération entre la Corée du Sud et Madagascar dans le domaine agricole.