Madagascar: Disciples d'Auguste Escoffier - Relance des activités après l'intronisation de 8 nouveaux membres

La grande famille des Disciples d'Auguste Escoffier à Madagascar vient de s'agrandir.

8 nouveaux membres viennent désormais s'ajouter aux 21 Disciples actifs à Madagascar, après leur intronisation le 14 mars dernier par Yves Bouvier, le président de l'association des Disciples d'Auguste Escoffier de l'Océan Indien qui est également vice-président international dans la zone Afrique Océan Indien. Cette cérémonie d'intronisation s'est déroulée lors du 41ème Chapitre de l'Océan Indien, une soirée de gala qui s'est tenue au Novotel Convention & Spa.

Deux représentantes de la gent féminine, en la personne de cheffe Farah Rabekijana, connue sur les réseaux sociaux grâce à sa page « Mon roadtrip culinaire », et la chef Henintsoa Moretti, auteure du livre Haka Fy Tsiro, nominé au prestigieux concours Cook Book Awards d'Edouard Cointreau, se sont vues remettre l'écharpe rouge des professionnels des métiers de bouche, avec les non moins renommés chefs Christophe Lebrasse, chef exécutif au sein du Groupe Accor à Madagascar et Rivo Andrianarison, chef au Le Complexe, une entreprise de restauration collective, de services traiteur et d'événementiel.

L'écharpe verte destinée aux fournisseurs a été attribuée à Patrick Randriamaro et Dabezies Christophe. Marcellin Andrianarivelo se voit attribuer l'écharpe bleue, qui désigne l'épicurien. Enfin, une écharpe lie-de-vin a été attribuée dans l'association à Madagascar, pour la première fois. Il a été attribué au sommelier Loïc Moisan.« L'association des Disciples d'Escoffier créée il y a 70 ans, réunit 36 000 personnes engagées et motivées à transmettre et honorer la cuisine, sa culture et son évolution permanente,» selon les explications du président Yves Bouvier. Ils sont répartis dans 47 pays.

Les nouveaux intronisés prêtent d'ailleurs serment lors de la soirée de gala, pour témoigner de leur engagement. Après leur intronisation, ils seront appelés à participer à des missions caritatives, des pique-niques ou des repas gourmands. Chaque année, L'association prépare par exemple des galettes de rois qui seront offertes aux personnes âgées, aux enfants malades dans les hôpitaux...« Cette intronisation signe une renaissance pour Madagascar, en particulier », souligne Julien Loray, l'administrateur de l'association Escoffier Madagascar.

La dernière intronisation, avant cette récente cérémonie, date en effet de 2015. Cette cérémonie marque la relance des activités de l'association, qui en rappel, rend hommage aux métiers de bouche et de la restauration et perpétue la mémoire d'Auguste Escoffier, un illustre chef de cuisine français et auteur culinaire qui a révolutionné les usages culinaires et la vie des restaurants. Il s'agit aussi de perpétuer les valeurs de transmission, de savoir-faire et de savoir-être.