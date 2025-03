Madagascar: Imerintsiatosika - Découverte macabre du corps sans vie d'un homme

Une scène troublante a secoué la commune urbaine d'Imerintsiatosika la semaine dernière. Aux premières heures de la matinée, vers 8 heures, le commandant du poste de gendarmerie a été alerté de la découverte du corps sans vie d'un homme de 49 ans. Son décès, dont la cause reste encore indéterminée, soulève de nombreuses interrogations.

Le cadavre a été découvert à Mahasetroka, dans le fokontany de Tsarazaza, à environ 200 mètres au nord du village d'Antamboho, en contrebas du Rova Antongona. Face contre terre, il gisait dans un canal envahi par la végétation. Rapidement prévenues, les autorités locales et le responsable du CSB II d'Imerintsiatosika se sont rendus sur place pour examiner la scène.

Lors de l'examen médical effectué sur place, une blessure sur le côté droit de la tête de la victime a été constatée, suggérant un possible acte de violence. Non loin du corps, une pierre tachée de sang et un morceau de tissu ont été retrouvés, renforçant la piste d'une agression. Après l'examen du médecin, la dépouille a été remise à la famille et aux habitants du fokontany. Les autorités ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances de cette mort mystérieuse et identifier d'éventuels suspects. Les investigations se poursuivent, et la population locale attend avec appréhension les conclusions de l'affaire.