À l'occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, Actual Textiles, acteur majeur du textile à Madagascar, s'associe à TotalEnergies pour un projet innovant alliant recyclage textile et engagement social. L'entreprise transforme des chutes de tissu en serviettes menstruelles lavables, une initiative qui répond à deux enjeux majeurs : réduction des déchets textiles et lutte contre la précarité menstruelle.

Textile Madagascar : Vers une industrie plus écologique et solidaire

Le secteur du textile à Madagascar génère d'importantes quantités de déchets textiles, souvent non valorisées. Consciente de cet enjeu, Actual Textiles adopte une approche zéro déchet en recyclant ces matériaux pour en faire des protections hygiéniques durables.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche d'économie circulaire, visant à réduire l'empreinte écologique du textile malgache tout en proposant des solutions accessibles aux femmes. En exploitant pleinement les ressources locales, Actual Textiles démontre qu'un textile durable à Madagascar est possible.

Un partenariat Actual Textiles - TotalEnergies au service des femmes malgaches

Dans le cadre de l'événement « Brisons les Règles », porté par TotalEnergies, Actual Textiles répond aux défis rencontrés par de nombreuses jeunes filles malgaches. L'accès limité aux protections hygiéniques freine leur éducation et leur autonomie.

Grâce à ce partenariat entre Actual Textiles et TotalEnergies, 8 000 adolescentes bénéficieront de serviettes menstruelles lavables et de culottes hygiéniques, une solution économique, réutilisable et respectueuse de l'environnement.

Textile Madagascar : Une industrie responsable et engagée

Cette initiative illustre l'ambition de développer un textile durable à Madagascar, conciliant innovation, responsabilité sociale et valorisation du savoir-faire local.

Actual Textiles et TotalEnergies : Des engagements concrets

Recyclage textile pour un impact environnemental positif

Soutien aux jeunes filles face à la précarité menstruelle

Mise en valeur du textile malgache et des ressources locales

Engagement pour une industrie textile plus verte et inclusive

Actual Textiles et TotalEnergies : Ensemble pour un textile durable à Madagascar

M. Ilann HIRIDJEE et Mme Mezbine HIRIDJEE, dirigeants d'Actual Textiles, ont tenu à réaffirmer l'importance de cet engagement :

« Nous croyons que l'industrie textile à Madagascar doit être un moteur de changement durable. Grâce à notre partenariat avec TotalEnergies, nous agissons pour l'environnement tout en apportant des solutions concrètes aux femmes malgaches. Cette initiative reflète notre engagement à bâtir un secteur textile plus responsable, solidaire et innovant ». Grâce à cette initiative, Actual Textiles et TotalEnergies confirment leur rôle de pionniers du textile durable à Madagascar, prouvant que l'industrie peut être un levier de transformation sociale et écologique.