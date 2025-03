Afrique: Africa's Business Heroes - Le Sénégal, le Maroc et le Kenya remportent les premiers prix

Madagascar a été représenté dans le top 50 du concours ABH (Africa's Business Heroes) 2024, mais ne figurait pas parmi les finalistes. Lors de l'annonce des lauréats, les organisateurs ont également annoncé l'ouverture des candidatures pour l'ABH 2025.

Le sixième Sommet et Grande finale d'Africa's Business Heroes (ABH), s'est tenu à Kigali, au Rwanda, le 15 mars dernier. C'était l'occasion de célébrer l'innovation et l'entrepreneuriat africains. Organisé par la Fondation Jack Ma et Alibaba Philanthropy, cet événement a réuni 1 606 participants venus de tout le continent pour célébrer les meilleurs talents entrepreneuriaux.

Après des mois de sélection parmi plus de 20 000 candidats, 10 finalistes ont eu l'opportunité de se partager une part d'un prix total de 1,5 million de dollars. Le thème de cette édition, « IA - Innovation, Information et Impact Africains », a mis en lumière des solutions novatrices pour répondre aux défis majeurs du continent.

Lauréats

Henri Ousmane Gueye, cofondateur et PDG d'Eyone, a remporté la première place, empochant 300 000 USD pour ses innovations dans le domaine technologique. Le Sénégal a ainsi marqué un grand coup, avec un entrepreneur qui a dédié sa victoire à son équipe et à la résilience de son pays. « Cette victoire est un travail acharné qui nous encourage à continuer de résoudre les défis qui affectent notre société », a-t-il déclaré.

En deuxième position, Salma Bougarrani, cofondatrice et PDG de Green Watech, a remporté 250 000 USD pour son entreprise marocaine qui se distingue dans la gestion de l'eau et des ressources naturelles. Le Maroc confirme son rôle prépondérant dans l'entrepreneuriat africain. Enfin, le Kenyan Alexander Odhiambo, fondateur de Solutech Limited, a décroché la troisième place, avec un prix de 150 000 USD pour ses innovations dans le secteur technologique et l'agriculture durable.

Echange et réflexion

Le Sommet ABH 2024 ne se contentait pas de récompenser les gagnants. Il a également été un lieu de réflexion sur les enjeux cruciaux de l'Afrique. Des discussions passionnantes ont abordé des thèmes comme la santé, l'éducation et l'agriculture, où l'entrepreneuriat joue un rôle clé pour relever les défis du continent. Parmi les intervenants, Ibukun Awosika, juge de la finale et fondatrice du Chair Centre, a souligné l'importance de l'ingéniosité locale pour résoudre les problèmes africains.

Selon elle, « l'avenir de l'Afrique sera façonné par ceux qui voient les défis comme des opportunités et qui agissent en conséquence ».L'événement a également marqué le lancement de l'appel à candidatures pour la prochaine édition du concours, prévue en 2025. Zahra Baitie-Boateng, directrice générale d'ABH Afrique, a annoncé l'ouverture des inscriptions et a félicité les finalistes pour leur impact.

Le Rwanda, en tant qu'hôte de l'événement, continue de renforcer sa position de hub entrepreneurial, et le pays accueillera le Sommet ABH pour les quatre prochaines années. Cette année encore, ABH a démontré que l'entrepreneuriat africain est une véritable force de changement, capable d'offrir des solutions innovantes aux défis économiques et sociaux du continent.