Madagascar: Mobile banking - Lancement d'Orange Money Pro pour les transactions des professionnels

Orange Money Madagascar a lancé l'application mobile Orange Money Pro, une nouvelle solution conçue pour faciliter la gestion des transactions des distributeurs et marchands.

Selon ses promoteurs, l'application Orange Money Pro est disponible sur Android et vise à simplifier l'accès aux services financiers tout en garantissant une expérience fluide et sécurisée. Pensée spécifiquement pour les professionnels, elle permet aux utilisateurs de gérer facilement leurs activités à tout moment et en tout lieu. Les distributeurs et marchands peuvent désormais réaliser des dépôts, des retraits, des transferts d'argent, encaisser des paiements, ou encore vendre du crédit.

« Orange Money Pro offre également un accès instantané au solde du compte et à l'historique des transactions, tout en fournissant des outils de reporting détaillés pour une gestion optimale », ont indiqué les représentants d'Orange Madagascar, lors du lancement. D'après leurs explications, l'application propose des fonctionnalités adaptées à chaque profil. Pour les distributeurs, elle facilite la gestion des points de vente, le suivi des opérations et l'accès à une assistance via une hotline dédiée. Les marchands, quant à eux, bénéficient de paiements simplifiés par QR code et de la possibilité de générer des liens de paiement à distance, ce qui réduit les erreurs et accélère les transactions.

Innovation

Selon Orange Madagascar, la sécurité des utilisateurs est une priorité avec une authentification par empreinte digitale ou code PIN, assurant ainsi la protection des transactions. De plus, l'application ne nécessite pas de crédit mobile pour son utilisation, bien qu'une connexion internet soit requise pour accéder aux services. Pour Orange Madagascar, cette nouvelle solution s'inscrit dans sa volonté de fournir des solutions innovantes et accessibles, renforçant ainsi son rôle dans l'inclusion financière et le soutien au développement économique local. L'entreprise prévoit également de continuer à enrichir l'application avec de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins croissants des professionnels.