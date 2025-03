Ile Maurice: Un cas détecté, Maurice renforce sa vigilance

Un cas de chikungunya a été détecté à Maurice. Il s'agit d'une femme de 37 ans. Afin de limiter la propagation de la maladie, les autorités appellent à la vigilance et à la collaboration de tous. Le ministre de la Santé, Anil Bachoo, a tenu une conférence de presse, hier, pour faire le point sur la situation. Il a insisté sur l'importance de cette découverte, d'autant plus que la patiente n'a pas voyagé au cours des deux dernières semaines.

«C'est un cas local et cela complique la situation. Le virus est donc déjà présent sur l'île.» De son côté, le Dr Fazil Khodabocus, directeur de la Santé par intérim, a expliqué : «Nous avons identifié ses proches et leur avons demandé s'ils avaient présenté des symptômes tels que de la fièvre ou des douleurs articulaires ces derniers jours.»

Un protocole sanitaire strict a été activé. Le port et l'aéroport font l'objet d'une surveillance accrue. «Nous faisons tout ce qui est humainement possible», a affirmé le ministre. Des opérations de fumigation, l'application de larvicides et des enquêtes sur les cas de fièvre ont été initiées dans les zones où la patiente s'est rendue, notamment à La Preneuse, Tamarin, Péreybère et Curepipe. Si son état est stable, six autres échantillons ont été envoyés pour analyse. Le ministre recommande notamment de nettoyer régulièrement les cours, d'éviter l'accumulation d'eau stagnante dans les pots et récipients, et d'utiliser des répulsifs antimoustiques.

Maurice surveille également de près les touristes en provenance de La Réunion. Selon les derniers chiffres communiqués, l'île soeur enregistre près de 2 000 nouveaux cas hebdomadaires. Le préfet, Patrice Latron, a activé le niveau 4 du dispositif Orsec, soit le dernier niveau avant l'épidémie de masse. Les autorités demandent également aux Mauriciens voyageant à La Réunion de prendre toutes les précautions nécessaires. Un numéro d'urgence, le 8924, a été mis en place pour signaler tout cas suspect ou obtenir des renseignements sur la maladie.