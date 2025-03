Afrique: Global Business Forum 2025 - Madagascar à l'assemblée des World Trade Center

Il y a bel et bien un World Trade Center (WTC) à Madagascar. Il se trouve dans l'enceinte du Village des jeux d'Ankorondrano, à Antananarivo, et est déjà fonctionnel depuis quelques années. Comme son nom l'indique, c'est un centre d'affaires avec une dimension internationale qui bénéficie du réseau d'affaires des trois cents WTC du monde entier, répartis dans une centaine de pays. Celui d'Antananarivo sera même présent au Global Business Forum (GBF), organisé par l'association des World Trade Centers, qui se tiendra à Marseille, en France, du 6 au 9 avril prochains.

« Les WTC du monde entier se retrouveront au cours de ce forum, avec leurs réseaux mondiaux composés de dirigeants d'entreprises, de représentants gouvernementaux, d'universitaires, de médias et d'organisations internationales. Celui d'Antananarivo, fondé par Zouzar Bouka, qui est également son président d'honneur, promeut les échanges commerciaux et met en relation les acteurs économiques par le biais de conférences, d'ateliers et d'autres événements », explique un responsable du WTC Antananarivo lors d'une conférence préparatoire à ce rendez-vous.

Carrefour stratégique

Ayant pour thème « Porte d'entrée vers la Méditerranée », le choix de Marseille pour accueillir cette édition 2025 n'est pas fortuit. Cette ville, carrefour stratégique, constitue une porte d'entrée vers l'Europe du Sud, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Par ailleurs, les organisateurs vont donner une place particulière à la francophonie et aux pays francophones. Les communications se feront ainsi principalement en français, et des temps d'échange entre WTC francophones sont prévus. Un privilège donc pour Madagascar et les participants malgaches, qui sont généralement plus à l'aise avec cette langue.

« L'anglais n'est pas la seule langue d'affaires, le français est aussi très important. Et quand on sait que dans le monde, la Francophonie représente près de 400 millions d'habitants, c'est une véritable force économique », souligne le participant issu du WTC Marseille Provence, également hôte de cette 55e édition.