Madagascar: 25 ans de scène - Lola de retour à Antsahamanitra

Lola célèbre ses 25 ans de carrière avec un concert exceptionnel le dimanche 30 mars à 14h30 à Antsahamanitra. Après un spectacle à guichet fermé à la City Ivandry, où il a revisité 50 de ses plus grands titres devant 400 spectateurs, l'artiste prépare un événement encore plus grandiose. Les billets sont en vente à Super Music Analakely et à Antsahamanitra.

Pour marquer cet anniversaire, Lola promet un spectacle riche en diversité musicale. Il qualifie son style de « variété ouverte », mêlant différents genres tels que le zouk, le funk, le reggae, la dance, le rythme gasy, le tsabika, le salegy, le basesa, le mangaliba et surtout le batrelaky, danse traditionnelle du sud-est de Madagascar. Pour l'occasion, des danseurs venus de cette région mettront à l'honneur cette danse typique.

Accompagné d'un groupe d'une vingtaine de personnes sur scène, Lola comptera sur huit danseurs et douze musiciens et choristes pour dynamiser la prestation. Les instruments incluent deux claviers, des guitares basse et électro-acoustiques, ainsi que trois choristes pour sublimer sa voix.

Depuis cinq semaines, les répétitions se déroulent au Studio Lucas Andavamamba à raison d'une session hebdomadaire de quatre heures. Une dizaine de chansons ont été renouvelées et réarrangées pour surprendre le public. Les morceaux interprétés aborderont des thèmes variés : foi, réflexions sur la vie, amour du pays et rythmes festifs.

Ce concert est une opportunité pour Lola de remercier son public fidèle et de partager sa passion pour la musique. Un rendez-vous à ne pas manquer pour une immersion dans la richesse culturelle malgache.