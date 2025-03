Madagascar: Patrimoine culturel - Le Morengy investit la capitale

Le Morengy, cet art martial ancestral venu du Nord de Madagascar, se prépare à envahir la capitale pour une première édition de l'événement "Morengy Iarivo" le 6 avril au Kianjan'ny Kanto Mahamasina. Inscrit depuis 2015 au registre national du Patrimoine culturel immatériel, le Morengy ne se limite pas à un simple sport. C'est un véritable héritage vivant.

« Lors du Morengy Iarivo, organisé par la société Koezy Company et le club Boîte Noire, en collaboration avec Rossy, il y aura six combats de prévus, avec douze combattants au total. Et si le dernier combattant trouvé dans le public réussit à défier l'un des compétiteurs, nous aurons un combat bonus, ce qui porterait le nombre à sept combats. C'est ce que nous appelons le Romboay », explique Geoffrey Gaspard, l'organisateur de l'événement. Ce concept novateur, qui invite le public à se mêler à l'action, promet de tenir les spectateurs en haleine.

Les combattants qui participeront à ce grand événement ne sont pas des inconnus. Provenant des régions de Diana, Sofia, Alaotra-Mangoro, Analamanga et Haute-Matsiatra, ces athlètes représentent l'élite du Morengy. Malgré l'ancrage traditionnel de cette discipline dans le Nord et l'Ouest, l'ambition de cet événement est de faire rayonner le Morengy à l'échelle nationale, et pourquoi pas internationale. Avec son partenaire Thierry Saidani, du club Boîte Noire, Geoffrey Gaspard vise haut.

« Nous avons pour objectif de porter le Morengy au-delà des frontières malgaches. L'an dernier, par exemple, j'ai fait venir Duncan Jansen, un combattant hollandais, pour affronter Black Canon, un Malgache, à Antsiranana. L'événement a été un immense succès, attirant plus de trois mille spectateurs et des dizaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux. Ce modèle, je souhaite le reproduire cette année », ajoute-t-il.