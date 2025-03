Madagascar: Projet communautaire - Les agriculteurs d'Analamanga améliorent leur production

À Analamanga, plusieurs agriculteurs ont vu leur quotidien transformé grâce à l'adoption de nouvelles pratiques agricoles. Entre le 13 novembre 2024 et le 7 février 2025, près de quatorze mille agriculteurs issus de vingt huit communes des districts d'Anjozorobe, Ankazobe et Manjakandriana ont été formés et accompagnés dans le cadre du projet «Asa Avotra Mirindra».

Soutenu par la Banque mondiale et mis en oeuvre par le Fonds d'intervention pour le développement (FID), ce programme vise à renforcer la production agricole et à améliorer les conditions de vie des paysans. Il bénéficie également de l'appui technique du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (MINAE) ainsi que de celui du ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD).

Les résultats de ces formations sont déjà perceptibles. Parmi les agriculteurs formés, beaucoup ont adopté la fabrication de compost à partir de déchets organiques, un procédé qui ne prend que sept jours. Dans le district d'Anjozorobe, les rendements des cultures de manioc et de haricots ont augmenté de 30 % grâce à l'utilisation de compost produit localement. Enrichissant le sol, ce fertilisant naturel améliore la qualité des récoltes et stabilise la production. Des producteurs de haricots rapportent également une nette progression de leurs rendements grâce aux techniques enseignées dans le cadre du programme.

À Ankazobe, les agriculteurs ont commencé à produire des semis de légumes et de manioc de meilleure qualité, sélectionnés selon des méthodes spécifiques permettant de réduire les pertes liées aux maladies et d'augmenter la productivité. Cette amélioration contribue à renforcer leur autonomie et à garantir des récoltes plus abondantes. Rado, un producteur de haricots, témoigne : « Les semences que j'utilisais auparavant étaient souvent affectées par les maladies, ce qui réduisait considérablement mes récoltes. Grâce aux semences améliorées reçues dans le cadre du programme, j'ai constaté une nette augmentation de ma production. »

L'une des avancées les plus notables concerne les producteurs de compost en panier, une méthode innovante permettant d'optimiser l'utilisation de l'espace tout en améliorant les rendements. Ces progrès s'inscrivent dans une vision plus large des autorités malgaches, qui visent l'autosuffisance alimentaire et encouragent des pratiques agricoles plus durables.

Le programme «Asa Avotra Mirindra» illustre cette ambition en apportant un soutien direct aux agriculteurs tout en impliquant des acteurs techniques et financiers dans le développement d'une agriculture plus résiliente et productive. Ces résultats confirment que, lorsqu'elles sont adaptées aux réalités locales et accompagnées de ressources adéquates et d'un suivi rigoureux, les pratiques agricoles modernes peuvent transformer durablement la production.