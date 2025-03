Madagascar: Diana - Les ponts d'Ifasy et de Mahavavy à réhabiliter « rapidement »

Le Premier ministre Christian Ntsay et le représentant résident de la Banque mondiale, Atou Seck, ont effectué une visite dans le Nord du pays, samedi. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des initiatives de développement.

Journée marathon pour la délégation conduite par le chef du gouvernement, accompagné du représentant de la Banque mondiale. Après une courte escale à Ambilobe, où ils ont évalué l'état des ponts d'Ifasy et de Mahavavy, endommagés par le cyclone Gamane, ils se sont rendus à Antsiranana pour suivre l'avancement des travaux de réhabilitation de la route Antanamitarana-Joffre-Ville et la mise en oeuvre des projets de centrales solaires destinés à résoudre les problèmes d'approvisionnement en électricité.

Lors de cette troisième visite à Ambilobe, Christian Ntsay a annoncé la construction de nouveaux ponts pour remplacer ceux détruits par le cyclone au début de l'année 2024, dont la disparition a perturbé la circulation sur la Route nationale 6, paralysant ainsi une partie de l'activité économique dans le Nord. « Les ponts d'Ifasy et de Mahavavy seront reconstruits dans un court laps de temps, conformément aux instructions du président Andry Rajoelina, afin de rétablir la vie publique le plus rapidement possible », a-t-il déclaré.

Selon le ministère des Travaux publics, les études de faisabilité de la reconstruction de ces infrastructures sont en cours. En attendant la fin des travaux, des ponts modulaires devraient être installés après la saison des pluies, les bacs ne pouvant plus assurer la traversée des deux fleuves. Cette solution temporaire faciliterait la circulation des usagers et le transport des marchandises.

La Banque mondiale, par l'intermédiaire d'Atou Seck, a déjà annoncé son engagement à financer la réhabilitation de ces infrastructures majeures, essentielles à la connectivité régionale et aux échanges commerciaux.

Focus sur le développement

En parcourant la route menant à Joffre-Ville, Christian Ntsay n'a pas caché sa déception face à l'état d'avancement des travaux. Financés notamment par la Banque mondiale à travers le Projet Pôle intégré de croissance (PIC), ceux-ci ont débuté au PK 3 au lieu du PK 0, situé au croisement d'Antanamitarana. Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de reprendre certains tronçons délaissés. « Je n'accepte pas l'argument selon lequel la route serait globalement en bon état alors que certains tronçons restent impraticables », a-t-il martelé.

Après avoir constaté l'état des infrastructures, le représentant de la Banque mondiale a assuré qu'une correction serait envisagée à l'issue d'une réunion prévue prochainement dans la capitale. Selon les techniciens du PIC, les études initiales avaient identifié les segments prioritaires en raison d'un budget limité, ce qui a conduit à exclure certains tronçons de la réhabilitation actuelle.

La délégation s'est ensuite arrêtée à Maikampango, où elle a examiné le projet d'extension du réseau électrique vers la commune rurale de Joffre-Ville. Les travaux sont en cours et les poteaux électriques, issus du précédent projet PIC2 (Fonds OPEP), ont été installés.

À Joffre-Ville, une réunion a été tenue entre le Premier ministre et les équipes techniques d'Enelec et de la Jirama, dirigées par son directeur général Ron Weiss, afin de trouver une solution aux coupures d'électricité prolongées qui affectent Antsiranana. Actuellement, six des neuf groupes électrogènes de la ville sont opérationnels et des réparations sont en cours pour les autres.

La visite s'est achevée à Ampasira et Ankorikahely, dans la commune rurale de Ramena, où doit être implantée une centrale solaire d'une capacité de 7,6 MW. À terme, Antsiranana bénéficiera d'une production totale de 27,4 MW d'énergie solaire, issue de plusieurs projets en cours.