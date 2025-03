Madagascar: Échange commercial - L'Union européenne négocie un accord économique approfondi

Le 13 mars 2025, une délégation de l'Union européenne, conduite par Roland Kobia, son représentant à Madagascar, a été reçue au Palais de Mahazoarivo par le Premier ministre Ntsay Christian. Cette rencontre visait à renforcer la coopération bilatérale entre Madagascar et l'Union européenne, notamment dans le domaine du développement. Les discussions ont également porté sur les moyens d'améliorer les conditions de vie des citoyens malgaches, en particulier sur les plans économique et social.

Dans cette dynamique, le premier dialogue de coopération entre Madagascar et l'Union européenne se tiendra prochainement, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de Samoa, qui régit les engagements entre les États africains et l'Union européenne. En parallèle, Bruxelles accueillera ce mois-ci la quinzième série de négociations sur l'Accord de partenariat économique (APE) entre l'Union européenne et Madagascar. Ces discussions, qui visent à approfondir et élargir les relations commerciales entre les deux parties, bénéficient du soutien de plusieurs diplomates européens. Roland Kobia, en particulier, s'est montré optimiste quant à leur avancement.

Actuellement, Madagascar bénéficie d'un APE intérimaire, en vigueur depuis plusieurs années. Cependant, un accord plus vaste et plus complet est en cours de négociation. Celui-ci inclura d'autres pays de la région, notamment les Comores, Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe, et devrait être finalisé d'ici la fin de l'année. Il constituerait le premier accord de libre-échange moderne et intégral en Afrique subsaharienne, avec pour objectif de stimuler les échanges commerciaux avec l'Union européenne et de renforcer l'intégration régionale.