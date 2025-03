Afrique: Karaté/Rassemblement - Le championnat d'Afrique dans le viseur

En préparation du championnat d'Afrique, prévu au Nigeria au mois de juillet, trente-trois karatékas ont été présélectionnés. Mais apporter plus de précisions sur son choix, la Fédération de Karaté-do de Madagascar (FKM) a réuni les athlètes et leurs parents, hier tôt le matin sur la tribune du stade d'Alarobia.

C'était une occasion pour le président de la FKM d'expliquer le déroulement de la préparation que chaque athlète doit suivre pour atteindre les formes optimales et le niveau souhaité afin qu'il soit retenu dans la liste finale.

« Madagascar alignera des participants dans les catégories cadette, junior et sénior, en kata et kumité, avec l'ambition de remporter le maximum de médailles. Des préparations strictes et rigoureuses doivent être respectées par chaque athlète : quatre entraînements par jour, de 5h30 à 6h45, de midi à 14 heures, de 17 heures à 19h30 », précise le président Emile Ratefinanahary.

Et ce dernier ajoute : « Un délai de quatre mois a été donné à chaque athlète pour qu'il se prépare et les techniciens de la FKM vont donner les formations nécessaires. Ces athlètes ont été choisis parce qu'ils figurent parmi les meilleurs. Mais après le test qu'ils vont passer, ce nombre de trente-trois va descendre et certains d'entre eux quitteront le groupe selon la performance. Les entraînements sont obligatoires et un dernier test aura lieu au début du mois de janvier avant la sortie de la liste officielle des athlètes retenus. »

La ligue d'Analamanga possède vingt-et-un athlètes, Vakinankaratra est représentée par quatre combattants, Atsinanana par trois. Les ligues d'Analanjirofo, Boeny, Haute-Matsiatra, Amoron'i Mania, ainsi que les clubs Cospn et Cosfa, disposent chacun d'un représentant.