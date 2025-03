Soudan: Le procureur général et le gouverneur de Khartoum examinent l'ampleur des violations commises par la milice contre les citoyens et les institutions économiques

Khartoum — Le procureur général de la République du Soudan, M. Al-Fateh Mohamed Issa Tayfour, président du Comité National pour les Crimes et les Violations du Droit National, International et Humanitaire (CNCVDNIH) a examiné lundi un certain nombre de crimes et de violations commis par la milice terroriste de soutien rapide contre les citoyens, les institutions vitales de l'État et les installations économiques dans l'État de Khartoum.

Le procureur général était accompagné dans sa tournée par le gouverneur de Khartoum, M.Ahmed Osman Hamza, ainsi que par l'ensemble du comité et un certain nombre de membres du Comité de Coordination des Affaires de Sécurité de l'État.

Au cours de la visite, le procureur général a affirmé l'engagement de l'État à traduire en justice tous ceux impliqués dans des crimes contre la nation et ses citoyens, soulignant que la visite visait à examiner les pratiques des milices dans les zones nettoyées des saletés de la rébellion par les forces armées, qui avaient fait de grands sacrifices pour éliminer la rébellion et rétablir la sécurité et la stabilité.

M. Tayfour a souligné que la milice FSR, en coopération avec des parties internes et externes, avait adopté une politique de terreur des citoyens et de pillage des biens publics et privés, soulignant que la justice poursuivrait tous ceux qui ont commis des crimes contre l'État et les citoyens.

De son côté, le gouverneur de Khartoum, Ahmed Osman Hamza, a souligné que la visite du procureur général et des membres du comité comporte des implications juridiques claires et vise à vérifier l'étendue des destructions et des crimes commis par la milice contre les institutions et les citoyens.

La visite du procureur général et du gouverneur de Khartoum a révélé l'ampleur des destructions et des violations systématiques. La visite comprenait la visite de la raffinerie de pétrole de Khartoum, où la délégation a pu constater l'ampleur des dégâts causés à ce site économique vital.

Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts du Comité National visant à surveiller et à documenter les crimes de la milice terroriste de soutien rapide, en vue de tenir responsables tous ceux impliqués dans ces crimes conformément aux lois nationales et internationales.