Gambie: Un tribunal spécial en quête d'argent

Le 16 décembre 2024 a été un moment historique pour la justice transitionnelle en Gambie. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a approuvé un partenariat avec la Gambie pour la mise en place d'un Tribunal spécial, afin de juger les crimes commis sous le régime de l'ancien président Yahya Jammeh. C'est la première fois que le bloc régional conclut un tel partenariat avec un État membre, sans en prévoir le financement.

« Se mettre d'accord sur les contours du tribunal, rédiger le statut et le faire approuver par la CEDEAO [Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest] était la partie la plus facile, et cela a pris trois ans. Le plus dur sera de financer le tribunal, qui coûtera des dizaines de millions de dollars, de trouver le personnel et de le faire fonctionner », déclare Reed Brody, avocat international spécialisé dans les droits humains.

S'il y a des doutes sur la volonté politique d'extrader l'ancien président gambien, Yahya Jammeh, qui s'est exilé en Guinée équatoriale et contre lequel la Gambie n'a pas encore émis de mandat d'arrêt, ce qui pourrait être encore plus un défi pour le gouvernement gambien, c'est d'obtenir les fonds nécessaires à la création du tribunal. Bien que cette tâche ait toujours été considérée comme un défi, elle est devenue encore plus difficile avec le gel des fonds de l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

En janvier, lors de l'examen périodique universel, le ministre gambien de la Justice, Dawda Jallow, a déclaré au Bureau des droits de l'homme des Nations unies à Genève que selon les estimations, le tribunal aurait besoin d'environ 60 millions de dollars sur une période de cinq ans. Une fois que 16 % des fonds auront été obtenus, le tribunal commencera à fonctionner, a-t-il ajouté. « Nous demandons instamment à la communauté internationale de financer le Tribunal spécial et de renforcer les programmes de réparation dans le cadre de nos efforts de justice transitionnelle », a-t-il plaidé.

« Je suis sûr que si la Gambie continue à faire preuve de volonté politique, ses amis de la communauté internationale, qui ont été à juste titre impressionnés par le programme de justice transitionnelle de la Gambie, en particulier par la Commission Vérité, Réconciliation et réparations (TRRC), seront prêts à l'aider. Mais comme avec les coupes américaines de toute aide étrangère, il sera particulièrement difficile de trouver l'argent nécessaire », estime Brody.

Un Bureau du procureur spécial mis en place d'ici juin ?

Le 22 avril 2024, le projet de loi sur le mécanisme spécial de responsabilité (SAM) a été adopté par l'Assemblée nationale gambienne. Ce projet de loi prévoit trois institutions chargées de poursuivre les crimes de l'ère Jammeh : le Bureau du procureur spécial (SPO), la chambre pénale de la Haute Cour et le Tribunal spécial en partenariat avec la CEDEAO. Alors que la chambre pénale de la Haute Cour, qui a déjà été mise en place, jugera les crimes nationaux, le Tribunal spécial se concentrera sur les crimes de nature internationale. En janvier, le ministre de la Justice a déclaré que le gouvernement prévoyait que le Bureau du procureur spécial serait opérationnel d'ici juin 2025.

« Le gouvernement de la Gambie entretient une relation de collaboration avec le département d'État américain, son Bureau de la justice pénale internationale et ses anciens ambassadeurs itinérants, ainsi qu'avec l'USAID », a déclaré Ida Persson, conseillère spéciale pour la justice transitionnelle et chef de l'unité post-TRRC au ministère gambien de la Justice. « Tous deux apportent un soutien technique et financier depuis 2021. En ce qui concerne le Tribunal spécial et le Bureau du procureur spécial, le Bureau de la justice pénale mondiale fournissait une assistance technique pour la mise en place et les opérations préliminaires du Bureau du procureur spécial, qui ont maintenant été interrompues en raison du gel de la nouvelle administration. »

Le gouvernement « ne devrait pas dépendre entièrement du financement des donateurs »

Elle a ajouté que cela entraînerait des retards dans la mise en oeuvre des activités et que si le gel du financement de l'USAID devait persister, cela affecterait également la mobilisation de fonds supplémentaires pour le Bureau du procureur spécial et le Tribunal spécial. « Les autres donateurs qui continuent à soutenir financièrement ces processus sont les fonds de consolidation de la paix de l'ONU et l'Union européenne, par l'intermédiaire des partenaires de mise en oeuvre tels que le PNUD et le HCDH. »

« La décision de Donald Trump de mettre un terme au financement américain des projets étrangers affectera sans aucun doute de telles initiatives, comme la création du Tribunal spécial chargé de juger l'ancien président Yahya Jammeh, mais cela ne devrait certainement pas sonner le glas de l'initiative », a déclaré Demba Ali Jawo, journaliste chevronné, victime du régime de Jammeh et ancien président du Centre gambien pour les victimes de violations des droits humains.

« Si le gouvernement s'engage et a la volonté politique de poursuivre le processus de justice transitionnelle, il ne devrait pas dépendre entièrement du financement des donateurs pour le mettre en oeuvre », a-t-il ajouté. « Par exemple, nous savons que la vente des biens de l'ancien président Jammeh a rapporté plus d'un milliard de dalasis [environ 14 millions de dollars], et rien n'empêche le gouvernement d'utiliser une partie de cet argent pour lancer le processus, plutôt que de ne rien faire et d'attendre le financement des donateurs.

Pas d'aide financière de la CEDEAO

En juillet 2024, le parlement de la CEDEAO a voté contre son partenariat avec la Gambie pour la mise en place du Tribunal spécial. Certains de ses représentants étaient fermement opposés à ce partenariat, dont le député libérien Edwin Snowe, président de la commission des affaires politiques, de la paix et de la sécurité. Mais en décembre 2024, cette décision n'a eu plus aucun poids puisque l'Autorité des Chefs d'État a donné sa bénédiction à ce partenariat. Mais au-delà de l'appui technique, la CEDEAO ne semble pas vouloir aller plus loin.

« Vu la manière dont il est structuré, la manière dont le traité est structuré, le gouvernement gambien le financera, donc il n'y a rien qui dit que la CEDEAO le financera. Le rôle de la CEDEAO était donc de surveiller, d'observer, de servir de médiateur, mais le tribunal est entièrement financé par le gouvernement de la Gambie », a déclaré Edwin Snowe à Justice Info, à son domicile de Banjul.

70 personnes, dont Jammeh, devraient être poursuivies

Les prochaines étapes pour la Gambie ne sont pas claires. Le gouvernement gambien dispose d'un délai de cinq ans pour mettre en oeuvre les recommandations de la TRRC, un délai qui devrait prendre fin en 2027. La Commission nationale des droits humains est l'institution qui surveille la mise en oeuvre par le gouvernement des 263 recommandations formulées par le TRRC en 2021.

« La Commission nationale des droits humains a indiqué à l'Assemblée nationale que 16 des recommandations formulées par la TRRC ont été entièrement mises en oeuvre par le gouvernement et que 55 n'ont pas encore commencé. Les 192 recommandations restantes de la TRRC sont en cours de mise en oeuvre », a déclaré le ministre de la Justice, Jallow, lors de la conférence 2024 sur l'état de la mise en oeuvre des recommandations de la TRRC.

Comme le recommande la TRRC, le gouvernement gambien devrait poursuivre près de 70 personnes, dont Jammeh, qui s'est exilé depuis 2017 en Guinée équatoriale, un pays qui n'a pas de traité d'extradition avec la Gambie. Il a récemment évoqué son retour et participe activement à la vie politique de son parti.

Deux procès ont eu lieu en Gambie en lien avec des crimes commis sous le régime de Jammeh. Les chefs de l'Agence nationale du renseignement (NIA) et Yankuba Touray, ancien membre de la junte et ministre du gouvernement local, ont été jugés alors que la TRRC était en cours.

En l'absence de financement américain, quelle est la prochaine étape ?

L'Union européenne est l'un des principaux partenaires de la Gambie. Selon la délégation de l'UE, l'Union a investi un total de 20 millions d'euros dans la justice transitionnelle depuis 2017, y compris dans la réforme du secteur de la sécurité. « À l'heure actuelle, notre priorité concerne le soutien au Tribunal spécial et l'expansion du complexe de la Haute Cour, en finançant les deux nouvelles salles d'audience de la division pénale spéciale du complexe de la Haute Cour à Bakau, ainsi que la construction du Bureau du procureur spécial. L'UE a également déployé des experts dans les institutions clés, notamment dans le système judiciaire, au ministère de la Justice, à l'Assemblée nationale et dans les autorités locales, afin de renforcer le travail de ces institutions », a déclaré la délégation à Justice Info.

En ce qui concerne les prochaines étapes relatives au Tribunal spécial, la délégation déclare qu'il est trop tôt pour identifier l'engagement futur de l'UE. « Mais nous avons bien sûr, en tant que membres de la communauté des donateurs, des discussions régulières avec le gouvernement. »

« Nous poursuivrons certainement nos efforts pour mobiliser les fonds nécessaires, ce qui inclut un engagement stratégique, à la fois collectif et bilatéral, avec les donateurs et les partenaires de développement à l'intérieur et à l'extérieur de la Gambie. Nous pensons que si nos soutiens comprennent les subtilités du plan, ils comprendront pourquoi il s'agit d'une entreprise essentielle dans laquelle il faut investir, non seulement pour la Gambie et la sous-région, mais aussi pour le monde entier », a déclaré Persson, du ministère gambien de la Justice.

Manque de volonté politique à Banjul

« Il est certain que le fait que les auteurs présumés n'aient pas été poursuivis pendant plus de huit ans, depuis l'arrivée au pouvoir du régime [de l'actuel président Adama] Barrow, pourrait être interprété par certains comme un manque de volonté politique de la part du gouvernement de mettre en oeuvre le processus de justice transitionnelle », a déclaré Jawo. « Nous avons également constaté qu'un grand nombre de victimes sont décédées alors qu'elles attendaient que justice soit rendue, et plus la mise en oeuvre du processus prend du temps, moins il est probable qu'il soit efficace. Par conséquent, pour démontrer son engagement à rendre justice aux victimes du régime de Jammeh, le gouvernement devrait accélérer le processus. »