Afrique Australe: Est de la RDC - Présentation d'une «feuille de route complète» lors du sommet EAC-SADC

Les ministres des Affaires étrangères des régions d'Afrique de l'Est (EAC) et d'Afrique australe (SADC) se sont retrouvés, ce lundi 17 mars, à Harare, au Zimbabwe. La réunion du jour était consacrée à la situation à l'est de la République démocratique du Congo (RDC), avec au programme l'examen des recommandations des chefs d'état-major des deux blocs régionaux.

Les ministres ont présenté une « feuille de route complète », explique le chef de la diplomatie kényane qui présidait, avec son homologue zimbabwéen, cette réunion. Et d'ajouter que des stratégies à court, moyen et long terme ont été mises en avant.

À court terme, en 30 jours, la réunion demande aux parties de s'engager en faveur du cessez-le-feu et de cesser toute expansion du territoire. Elle recommande aussi le renforcement des mécanismes de vérification de la Monusco, la mission onusienne, et de la Conférence des Grands Lacs (CIRGL). Puis, le déploiement d'une équipe d'experts et de militaires pour évaluer la situation sécuritaire.

D'ici maximum 120 jours, les ministres demandent à l'ONU d'étendre le mandat de sa force pour sécuriser le Nord et le Sud-Kivu et, à plus long terme, les chefs de la diplomatie prévoient le rétablissement de l'autorité du gouvernement congolais sur les zones actuellement occupées par le M23.

Cette feuille de route n'est pas encore adoptée officiellement. Il faudra un sommet conjoint, au niveau des chefs d'État, pour entériner ces mesures.