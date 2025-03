Cote d'Ivoire: Himra - « A 40 ans, je ne ferai plus de musique »

Abdul Rahim Souleymane Bakayoko alias Himra a déclaré dans ses échanges avec le confrère Le monde, qu'il ne fera plus la musique à 40 ans. Il va se consacrer à produire d'autres artistes.

« Je ne vieillirai pas dans le rap. A 40 ans, je ne ferai plus de musique. J'aurai une vie normale, je produirai d'autres artistes, peut-être. De toutes les façons, les Ivoiriens en veulent toujours plus. Si demain vient quelqu'un de plus fou que moi, ils vont me laisser », a ressorti le média dans les colonnes de son article.

Ce, pour dire que l'artiste préfère se concentrer sur ses principaux projets en préparation et sur le « personnage final » qu'il cherche à devenir.

« Je veux plus de muscles, je veux être plus effrayant que Booba, Kaaris ou 50 Cent, avoir une carrière plus puissante. Je veux être numéro un », a-t-il laisser entendre.