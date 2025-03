Beira — « Depuis sa fondation en 1995, l'Université catholique du Mozambique a répondu avec rigueur et innovation aux défis éducatifs avec la ferme volonté de former des citoyens intègres - a déclaré le Recteur, le Père Filipe Sungo. En effet, nous ne voulons pas seulement des professionnels préparés et bien qualifiés dans leur domaine, mais aussi des leaders engagés pour le bien commun ».

Il s'agit d'une construction longue de trente ans, au cours desquels l'UCM a su réaliser un projet éducatif qui se distingue aujourd'hui au niveau national par sa rigueur scientifique, son innovation, son internationalisation et certainement par sa valeur humaine. C'est ce que réaffirme l'organisation Medici con l'Africa Cuamm, engagée dans de nombreuses initiatives en collaboration avec l'université et présente à l'événement, célébré le vendredi 14 mars à Beira, en la personne du directeur père Dante Carraro, accompagné du professeur Alberto Mantovani, immunologiste de renommée internationale et directeur scientifique de Humanitas, et d'autres prêtres et sympathisants du diocèse de Padoue.

« Une réalité fortement liée à la communauté - c'est ainsi que le père Dante définit l'UCM- en soulignant que la science, la recherche et la compétence ne doivent pas oublier d'être au service des plus pauvres et des plus fragiles ».

« L'avenir commence ici même, là où le savoir est construit et partagé », a déclaré le professeur Mantovani qui, au fil des ans, s'est rendu à plusieurs reprises à Beira en tant que professeur invité.

« L'université est certainement un lieu où la science est cultivée avec sérieux et rigueur, mais c'est aussi un lieu où les coeurs et les esprits sont formés non seulement pour l'excellence académique, mais aussi pour le service généreux envers l'humanité », a déclaré l'évêque de Beira, Claudio Dalla Zuanna, présent à la cérémonie, en rappelant les paroles du Pape François. L'université ne peut pas être une tour d'ivoire fermée sur elle-même, mais elle doit savoir écouter la société, accepter les défis et offrir des réponses ».

L'Ucm est le deuxième campus universitaire du pays, à quelque 1500 km de la capitale Maputo. Quelques années plus tard, toujours sous l'impulsion du Cuamm et grâce à une collaboration de dix ans avec les autorités sanitaires de la ville, la Faculté de médecine de l'Université catholique du Mozambique allait voir le jour. Depuis les premiers cours d'anatomie, de chirurgie et de médecine interne commencés en 2004 par les médecins du Cuamm, l'engagement aux côtés de la Faculté de médecine de l'UCMU n'a jamais cessé, mais s'est plutôt développé au fil du temps. Le 25 août 2007, les premiers aspirants médecins ont reçu leur diplôme à Beira. Une date historique pour tout le pays », a déclaré le recteur de l'université, le père Alberto Ferreira. Il s'agissait en effet des premiers étudiants et étudiantes formés en dehors de la capitale Maputo, dans le centre-nord du pays où il y avait alors à peine un médecin pour 100.000 habitants (voir Fides 8/10/2009).