Tunisie: Au fait du jour - Le scandale du stade de Béja !

opinion

Cela a été dit et redit sur les ondes et en Tunisie comme ailleurs, on en a entendu parler, ce n'est donc plus un secret pour personne. Cela fait plus d'un an et demi que le terrain de football sur lequel évolue depuis toujours, l'Olympique de Beja est en.... réparation.

Lors de la dernière réunion tenue au ministère des Sports, il a été question «d'activer» les travaux, de poser le tableau lumineux et d'ensemencer le terrain. Ce n'est donc plus une réfection, mais de gros travaux qui traînent. Il fallait l'expliquer et activer.

Cela tient de la plaisanterie. Après tout, de nos temps, en un an et demi, nous pourrions voir surgir un building de plusieurs étages, voir les finitions d'un stade Olympique, mettre en place les protections d'une nouvelle autoroute etc. Sauf la remise en état d'un terrain de football. Mystère.

Sommes-nous en rupture de stock de ciment, de gravier, de fer, de semis, de techniciens, de spécialistes, ou sommes-nous dans l'obligation de payer la léthargie de nos bureaucrates ?

Mille et une supputations face à cette étrange insouciance qui pénalise un grand club, ses supporters et, bien entendu, toute la jeunesse de la région.

L'Olympique de Beja, c'est quand même un des bastions du football national. L'indisponibilité de son terrain l'oblige à être un SDF du football et le contraint à craindre pour son avenir.

Comment peut-on expliquer cette nonchalance?

Il ne se passe pas une semaine sans que la plus haute autorité de l'Etat ne dénonce ce genre de situations. Ces dossiers ou ces travaux qui traînent et qui portent préjudice aux efforts que le pays, dans toutes ses composantes, livre pour s'arracher à cette insouciance coupable.

Un dossier urgent que la tutelle et les autorités de Béjà devraient, sans attendre, prendre en main.