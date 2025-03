Afrique du Nord: Expatriés - Mouine Chaâbani, champion du Maroc

L'entraîneur tunisien a remporté la Botola marocaine, et ce, pour la 1ère fois dans l'histoire de la RS Berkane qui compte, notamment, trois coupes du Trône et deux coupes de la CAF dans son palmarès.

Une courte mais précieuse victoire (1-0) de la Renaissance Sportive de Berkane face à l'Union Tourga a suffi au bonheur de Chaâbani et de ses poulains. Un titre qui est venu après un total de 19 victoires, 5 nuls et une seule défaite concédée le 6 octobre 2024 face au FUS Rabat, 3e. Avec 17 points d'avance désormais sur les Forces Armées Royales de Rabat, à 5 journées de la fin, la RS Berkane ne peut plus être rattrapée au classement par les FAR.

Makni MVP du match

Grâce au but de l'avant-centre Nabil Makni, le club bulgare Hebar Pazardzhik s'est imposé (2-1) face au Lokomotiv Sofia. Makni a été titulaire et a réalisé une excellente performance. Il a inscrit le 1er but de son équipe à la 45e de la tête, son 8e de la saison, dont un penalty. Puis il a délivré une passe décisive sur le deuxième à la 94'. Il a été élu meilleur joueur du match. Le club reste cependant lanterne rouge du championnat bulgare.

Seif Jaziri en demies

Pour le compte des ¼ de finale de la Coupe d'Egypte, Seïfeddine Jaziri a montré la voie à ses coéquipiers d'Ezzamalek en ouvrant le score à la 12e face à Smouha. Au final, victoire (4-2) du Zamalek et qualification directe en demi-finales. Jaziri a été remplacé dans les arrêts de jeu. Aussi, le duo tunisien de Ghazl Mahallah, l'ex- clubiste Rached Arfaoui, et l'ex-espérantiste Mohamed Ali Ben Hamouda, s'est confronté à National Bank. Le match s'est soldé par une élimination (1-0) à l'issue des prolongations... Enfin toujours en ¼ de finale, Rafik Kabou, attaquant d'Enppi, a frôlé l'exploit face à Pyramids, mais a dû s'incliner (2-1).

Bol d'air pour Saâd

L'international tunisien Elias Saâd et ailier de St Pauli a renoué avec la victoire en Bundesliga en s'imposant (1-0) face à Hoffenheim. Il a disputé 73 minutes, avant de céder sa place.

Abdi accroché

Entré à l'ultime minute de jeu pour disputer les 6 minutes de temps additionnel, l'Aiglon Ali Abdi a dû se contenter du partage des points après un nul (1-1) face à Auxerre. A noter que Melvin Bard, le titulaire au poste de Abdi, a écopé d'un carton rouge à la 87e minute...

Ghandri invaincu

En Russie, le défenseur central d'Akhmat Grozny et ex-clubiste Nader Ghandri, 30 ans, a ramené un point face à Khimki. Ghandri a manqué un penalty à la 65e, mais le résultat nul (1-1) est une bonne opération en vue du maintien. 3e match consécutif sans défaite, pour le 1er non-relégable et barragiste Akhmat.

Ben Ouannes renoue avec le succès

Après une série de 5 matchs sans victoire, Kasimpasa et Mortadha Ben Ouannes, placé milieu offensif le temps d'un match, ont battu Alanyaspor 2-1.

15e match pour Hadj Mohamed

Anas Hadj Mohamed est entré à la 63e lors du match nul de Parme face à Monza (1-1). Le jeune ailier parmesan a écopé d'un carton jaune à la 72e pour contestation. Il a réussi toutes ses passes, perdu un ballon avant de commettre deux fautes.

Talbi reste leader

Montassar Talbi et Lorient ont gardé leur place de leader de Ligue 2 suite à leur victoire sans appel face à Bastia (4-0). Talbi a disputé son 23e match de la saison en tant que titulaire. Le défenseur central des Merlus a écopé d'un carton jaune à la 50e.

De son côté, Amine Cherni, entré à la 87e, a participé à la victoire de Laval face à Paris FC 3-0. Les Tango sont 5e à 2 points du premier barragiste pour la montée.

Mejbri et Burnley dauphins de Leeds

En ayant disputé les 20 dernières minutes du succès de Burnley 2-0 face à Swansea, Hannibal Mejbri et les siens montent provisoirement à la seconde place à 2 points derrière le leader du Championship Leeds United. Une prestation correcte dans l'ensemble avec 12 passes réussies.

Moins en vue que lors du dernier match avec 2 passes décisives, le Canari Anis Ben Slimane n'a disputé que les 22 dernières minutes, lors de la défaite de Norwich face à Bristol City.