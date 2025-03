Tunisie/Liberia: Equipe nationale - Deux matches clefs devant le Liberia et le Malawi - Droit devant...

Maintenant que les jeux sont faits pour la liste des convoqués, l'heure est au soutien tous azimuts pour les deux matches de vérité pour la qualification.

Les deux questions qu'on s'est posées après que le Bureau fédéral a choisi Sami Trabelsi et l'a engagé comme sélectionneur sont les suivantes : quels sont les critères qui ont fait dicter et prévaloir ce choix et quels sont les objectifs qui ont été assignés au nouveau patron des Aigles de Carthage ? C'est sûr que tout n'a pas été mis sur la table et qu'on n'a discuté en premier lieu et en priorité que des résultats immédiats.

La seule chose qui compte pour le moment, c'est d'essayer d'engranger le plus possible de points dans les deux confrontations avec le Libéria à Monrovia le 19 mars et le Malawi à Tunis, cinq jours après, pour conforter notre position de leader et garder le statut de favori pour la phase finale. Une fois cet objectif atteint, on passera après, aux grandes lignes et aux principaux axes du projet pour le moyen terme. La liste des 26 joueurs retenus pour ces deux rendez- vous capitaux montre bien que Sami Trabelsi a pris acte de ce qu'on attend de lui en premier lieu avant de penser et d'avancer aux étapes suivantes.

Et parce que le défi qu'on met sur sa route est de taille, il a pris la précaution de ne pas prendre trop de risques. En ne faisant pas de l'âge un critère de choix, en rappelant certains vieux briscards de la sélection que son prédécesseur Kaîs Yâakoubi a mis à la retraite. En optant pour les plus en forme et les plus performants du moment, il estime que dans ce genre de matches où le résultat prime, c'est l'expérience qui compte pour composer son ossature. Le rappel de Dylan Bronn et de Nader Ghandri en défense, de Ferjani Sassi au milieu de terrain et de Naim Sliti et Seifeddine Jaziri en attaque , auxquels aurait été sans doute joint Youssef Msekni s'il n'avait pas été handicapé par une blessure, illustre bien le point de vue du sélectionneur.

Une passerelle entre le championnat et la sélection

Alors que Kais Yâakoubi a commencé par couper les ponts avec les trentenaires et « vieux « briscards, Sami Trabelsi, qui a critiqué cette orientation dans son premier débat télévisé, a révélé que la passation entre générations ne doit pas être aussi brutale. L'injection de sang neuf dans le team national doit, à ses yeux, se faire à petites doses et la passation entre générations a besoin d'être opérée en douceur. Non seulement il a reconstruit ce pont entre les anciens et les nouveaux, mais il a recréé cette passerelle entre le championnat et la sélection.

Dans sa liste des 26, figurent 9 joueurs locaux et 17 expatriés. Les trois gardiens de but ( Aymen Dahmen, Sami Hlel et Abdesslem Hlaoui ) sont les trois meilleurs derniers remparts d'une compétition locale qui n'a jamais été autant indécise et serrée. Pour les trois défenseurs, Mahmoud Ghorbel, Hamza Ben Abda, et Houssem Ben Romdhane, ils sont en train de faire une excellente saison en haut du tableau avec leurs équipes respectives l'USM, le CA et l'ESZ. En attaque, Hamza Khadhraoui a mérité cette chance d'être appelé pour ses qualités de joueur de couloir capable de dribbler dans un mouchoir et d'effectuer de multiples percées dans le périmètre de vérité.

Même s'il lui manque d'être un bon dernier passeur, ses stats en nombre d'assists n'étant pas encore du genre à sublimer. Pour les joueurs de pointe, les statistiques ont tranché pour Hamza Mastouri ( 1er buteur avec 14 buts ) et Firas Chaouat ( deuxième avec 10 buts ) pour être des concurrents très sérieux de Omar Lâayouni et Seïfeddine Jaziri. Avec un seul bémol: en l'absence de Achraf Jabri, blessé, Youssef Snana n'aurait pas été de trop dans la liste.

Regrets pour les oubliés

Parmi les joueurs expatriés, il y a des noms qui auraient dû également ne pas être ignorés. Les Omar Rekik et Amine Cherni ont bien leur place dans le compartiment défensif. On ne comprend pas pourquoi Mohamed Haj Mahmoud et Idris Mizouni, nos meilleurs demis à l'étranger, n'ont pas été sollicités également. Aussi, Anas Haj Mohamed et Ali Youssef sont de bons attaquants dont on n'aurait pas dû aussi se passer.

Nous pensons tout de même, malgré ces quelques griefs, qu'avec des points positifs comme le retour de Seifallah Ltaief, Elyès Achouri et Elyès Sâad, Sami Trabelsi sera en mesure de fédérer le groupe et de créer cet esprit d'équipe entre joueurs locaux et joueurs expatriés. Certes aussi, le style rugueux du chef de staff peut faire beaucoup gagner à la sélection en solidité et en solidarité mais nous avons aussi besoin d'un tout autre visage, d'un jeu plus ouvert, de plus d'initiatives et de générosité devant pour convoiter la victoire en terre adverse le 19 mars et non pas pour chercher le nul. C'est l'exploit à Monrovia qui nous faciliterait énormément la gestion du deuxième match du 24 contre le Malawi et nous ouvrirait toutes grandes les portes de la qualification.