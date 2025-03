Tunisie: Le CAB croisera Al Hilal demain - On ne chôme pas...

Soucieux de garder le rythme de la compétition nationale, les responsables cabistes ont programmé un match amical contre l'équipe d'Al Hilal du Soudan demain au stade 15-Octobre.

Les fans «Jaune et Noir» seront ravis de revoir l'ex-Cabiste et buteur de la saison passée, Taieb Ben Zitoun, porter le maillot de son nouveau club. Ce sera une nouvelle occasion pour Hidoussi de faire jouer bon nombre de joueurs qui sont à court de compétition. On pense notamment à Balbouz, Fellahi, Hemmali, Ferchichi, Favour...

Aziz Chaabane en U17

Évoluant dans la catégorie des juniors pour sa première année, l'attaquant bizertin est vite propulsé par Sofiene Hidoussi en équipe sénior. On l'a vu jouer pour la première fois avec les «grands» contre l'USBG, samedi dernier, à Ben Guerdane comme titulaire. Âgé de 16 ans, Aziz Chaabane est le plus jeune joueur évoluant dans notre championnat.

Il fait déjà partie de la sélection des moins de 17 ans (U17) qui effectuera un stage du 17 au 24 du mois courant à Tunis. La Tunisie disputera, en effet, à partir du 1er avril la CAN U17 qui a lieu au Maroc. Nos encouragements pour nos jeunes espoirs...

Réouverture de la piscine municipale

Cette fois-ci, on n'a pas failli au rendez- vous donné concernant la piscine municipale. En effet, longtemps privés de cette infrastructure sportive et éducative, les jeunes et moins jeunes des clubs de Bizerte, dont le SNB, le CAP et l'ASSEB, vont désormais pouvoir pratiquer leurs différents sports favoris, particulièrement la natation, le water- polo, la plongée en piscine...

Les travaux de réparation qui ont pris des années pour remettre cet acquis sportif à niveau ont coûté la bagatelle de 1, 8 million de dinars, budget alloué par le ministère de la Jeunesse et des Sports, la région et la municipalité de Bizerte selon une source officielle. Ils ont concerné notamment la nouvelle structure métallique sur laquelle repose le toit ouvrant, le chauffage central, le réseau électrique, les vestiaires etc. On attend maintenant des champions...