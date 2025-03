Afrique: Qualifis-Mondial 2026 - 'Deux matchs importants et difficiles pour la qualification au mondial'

ALGER — Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic a estimé lundi à Alger, que les matchs prévus face au Botswana, le 21 mars 2025 à Francistown (14h00), et au Mozambique, le 25 mars 2025 à Tizi-Ouzou (22h00), pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, sont "importants et difficiles dans la course pour la qualification au mondial".

"Après les deux premières journées de ces éliminatoires où on a récolté de bons résultats, on a envie de continuer cette aventure sur la même lancée. Ces deux matchs (Botswana-Mozambique) sont certes importants et difficiles pour la qualification au prochain mondial, et on doit se donner à fond et jouer chaque match à 100%", a déclaré le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, lors d'une conférence de presse, animée à la salle des Conférences "Mohamed Sellah" du stade Nelson Mandela de Baraki.

Interrogé sur le premier match contre le Botswana, le sélectionneur national a estimé qu'il était "important de remporter cette première manche".

Trois jours plus tôt, le sélectionneur national avait déjà dévoilé une liste de 26 joueurs, comportant entre autres le meneur de jeu de l'Espérance de Tunis, Youcef Belaïli, qui effectue son retour parmi les Verts.

Par ailleurs, la FAF avait annoncé tôt dans la journée, l'arrivée imminente de Sohaib Nair (22 ans), le jeune défenseur du club français, En-Avant Guingamp, après avoir reçu sa première convocation en sélection nationale d'Algérie.

A l'issue de la 4e journée de ces éliminatoires, disputée en juin 2024, l'Algérie et le Mozambique se partagent le fauteuil de leader avec 9 points chacun. Soit avec trois longueurs d'avance sur le Botswana, de la Guinée, et de l'Ouganda, qui totalisent 6 points chacun, au moment où la Somalie ferme la marche, avec 0 point.

Seul le premier de chaque groupe se qualifie pour la phase finale de la Coupe du monde 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes disputeront un barrage continental puis un autre intercontinental, pour espérer se qualifier.