Tunisie: Saison agricole prometteuse, mais la vigilance reste de mise

Rompant avec les dernières saisons de sécheresse enregistrée en Tunisie, les récentes précipitations ayant marqué l'automne et l'hiver sont venues mettre du baume au coeur des nos agriculteurs qui retroussent les manches pour achever les diverses dispositions en vue d'une saison agricole réussie.

Pour renforcer ces prévisions prometteuses, les autorités concernées indiquent que plus d'un million d'hectares, soit près de 85% de la superficie prévue pour les grandes cultures, ont déjà été ensemencés.

Les temps sont, dans l'état actuel des choses, à la mise en place d'une stratégie fiable afin de fournir aux agriculteurs l'accès aux engrais pour compléter la panoplie d'ingrédients susceptibles de réunir le maximum d'atouts pour la réussite de la saison agricole grâce, en particulier, à une bonne moisson des céréales qui serait synonyme d'une réduction considérable de la dépendance de notre pays de l'importation.

Par conséquent, il ne faudrait pas s'endormir sur ses lauriers, mais plutôt profiter de ce "répit pluviométrique" pour réfléchir, dès à présent, à une nouvelle approche en matière d'utilisation des eaux, sachant que, à titre d'exemple, la production d'un kilo de dattes exige près de trois mille litres d'eau, alors que celle d'un kilo d'oranges nécessite pas moins de 560 litres d'eau.

C'est dire que les autorités devraient adopter et maîtriser des technologies agricoles destinées à une plus grande économie dans la consommation d'eau en optimisant l'irrigation avec une généralisation de la pratique du goutte-à-goutte dans le but évident d'alléger la pression sur la nappe phréatique et minimiser les pertes d'eau, sans oublier l'éventuel retour au patrimoine technologique traditionnel.

Donc, en plus du recours aux jessour, majel et autre fasquia, le traitement des eaux usées et le dessalement d'eau de mer seraient les bienvenus afin de renforcer la sécurisation de l'alimentation en eau et la prévention lors des années difficiles.

Tout le monde est ainsi averti que pour la saison agricole 2024/2025, il y a une véritable opportunité de réaliser une production exceptionnelle, d'où l'obligation d'être, tout de même, vigilant en évitant les éventuelles perturbations pouvant compromettre une production nationale, notamment en céréales, que tout un chacun est conscient qu'elle constitue un élément essentiel aussi bien pour l'autosuffisance et la sécurité alimentaires que pour la pérennité de la trésorerie publique.