Elles rechignent, contestent, s'opposent à autrui, en optant pour des tirades interminables, sinon pour une moue et un silence suspicieux. Les femmes payent lourdement la facture de leurs responsabilités tous azimuts. Placées sous l'emprise impitoyable du stress, elles voient leur concentration et leur tonus baisser, cédant la place à la nervosité, à la fatigue et à l'insomnie... L'impact du stress sur les femmes semble être nettement plus prépondérant que sur les hommes; un constat qui mérite d'être décortiqué.

Pourquoi les femmes sont plus sujettes au stress que les hommes ?

Les hormones font que le stress affecte de façon différente les hommes et les femmes. Ces dernières sont particulièrement sujettes aux effets du stress et peuvent présenter des symptômes physiques et émotionnels spécifiques. En effet, le cerveau de la femme la rend plus sensible au stress. Cela s'explique par l'activité accrue, chez la femme, des zones limpides du cerveau, lesquelles assurent le contrôle des émotions et des souvenirs.

Aussi, les souvenirs affligeants et les émotions les plus éprouvantes sont-ils plus présents à l'esprit des femmes. D'un autre côté, les neurones sont impliqués dans ces émotions, et sont des récepteurs d'œstrogène, la principale hormone sexuelle féminine.

Néanmoins, et en dépit de leur hypersensibilité au stress, les femmes parviennent à le contrôler en optant pour des stratégies salutaires. C'est que le stress constitue une réaction du corps face à une situation difficile ou menaçante. Cependant, sa chronicité, elle, risque d'avoir des répercussions négatives sur la santé physique et mentale.

Quels sont les impacts du stress sur la santé des femmes ?

Le stress influe sensiblement sur l'humeur, l'état d'esprit et le tonus des femmes. Ses impacts sont physiques et mentaux, ce qui affecte le quotidien des femmes. Irritables, anxieuses ou déprimées, elles éprouvent du mal à maintenir un contact serein avec autrui. Leur mauvaise humeur -- qui est l'un des signes du stress -- revient aussi à d'autres symptômes du stress, notamment ceux physiques. On détecte, alors, des céphalées fréquentes, des douleurs abdominales, des problèmes digestifs, des tensions musculaires, des maux de dos, une raideur au niveau du rachis, une sensation de pression au niveau de la poitrine...

La sensation récurrente de fatigue, même après une bonne nuit de sommeil, est responsable de la baisse du tonus et de la concentration, ce qui pourrait avoir des répercussions fâcheuses dans sa vie professionnelle et sociale. Chez certaines femmes, le stress rime immanquablement avec insomnie, ce qui renforce la sensation de fatigue chronique et favorise le terrain aux crises de panique.

Encore faut-il souligner que le stress est susceptible d'altérer le système immunitaire, rendant ainsi la femme encore plus vulnérable face à certaines pathologies comme l'ostéoporose, l'arthrite inflammatoire, le diabète de type 2... Il affecte même la santé sexuelle des femmes en réduisant la libido et en perturbant le cycle menstruel.

Comment ces femmes pourraient-elles faire face au stress ?

Il faut, d'abord, qu'elles se rendent à l'évidence que le stress est un ennemi. Il se nourrit à nos dépens en rongeant des années de nos vies. Il représente un redoutable facteur de vieillissement. Il nous rend malades...C'est pour cette raison qu'il devient fondamental de prendre des mesures, à même de nous aider à gérer le stress. La maîtrise du stress constitue un moyen de prévention contre moult problèmes de santé. D'autant plus qu'elle est le garant du bien-être. Et pour être bien armées contre le stress, les femmes doivent opter pour différents fronts de protection.

D'abord, il faut faire de soi-même la priorité par excellence. Prendre soin de soi-même, pratiquer des activités susceptibles de nous procurer du plaisir et de la détente s'imposent afin de mieux gérer le stress. Pour ce, il convient d'opter pour un mode de vie sain en établissant des limites saines. Les femmes stressées sont appelées à bien dormir, à adopter une alimentation équilibrée, à pratiquer régulièrement des exercices physiques et de relaxation. Recourir à un professionnel de la santé mentale pour être initiée aux techniques de relaxation serait souhaitable.

Outre un mode de vie sain, elles doivent préserver un certain réconfort social en n'hésitant pas à solliciter l'appui auprès de son entourage. Ce qui compte le plus, c'est de maintenir des relations sociales saines et d'éviter les relations toxiques. Cela dit, il est vivement recommandé de recourir aux spécialistes de la santé pour bénéficier de conseils appropriés. Enfin, il ne faut surtout pas baisser les bras et essayer de protéger son capital-santé, lequel est l'épine dorsale de la vie des femmes.