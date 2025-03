Ile Maurice: Le frère maintenu en détention après sa comparution

Accusé du meurtre de son frère Yudish Neerputh, Chintamun Neerputh, un maçon de 34 ans, a comparu devant le tribunal de Pamplemousses, hier. Il a été maintenu en détention après l'objection de sa remise en liberté.

Le dimanche 16 mars, un policier affecté au poste de Poudre-d'Or s'est rendu à Seebarath Lane, Poudred'Or village, à la suite d'une requête concernant un incident à la résidence de la famille Neerputh. Utam Neerputh connu comme Yudish, un maçon âgé de 35 ans, avait été poignardé à l'abdomen. Il a immédiatement été transporté à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National (SSRN), Pamplemousses, par les forces de police.

Selon les informations recueillies, Chintamun Neerputh aurait cherché des ennuis avec sa mère. La victime, Yudish Neerputh, serait intervenue pour calmer la situation entre Avinash, le frère aîné, et Chintamun. Une discussion animée s'est ensuivie et a dégénéré en bagarre. L'accusé aurait alors pris un couteau de cuisine et poignardé Yudish Neerputh à l'abdomen.

L'objet a été saisi par les policiers. À l'hôpital SSRN, après avoir examiné la victime, le médecin de garde a constaté son décès et l'a référé au département médico-légal pour une autopsie. Le dimanche 16 mars, l'autopsie du Dr Ananda Sunnassee, médecin légiste, a révélé qu'il était mort d'une stab wound to the abdomen.

Chintamun Neerputh a été arrêté et remis aux enquê- teurs de la Central Investigation Division (CID) de Piton le même jour. Après l'enquête, il a été placé au centre de détention de Piton, sur ordre du surintendant de police Buchoo. Lors de son interrogatoire par la CID de Piton, il a avoué le meurtre de son frère et a dit l'avoir commis dans un moment de colère.