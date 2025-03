Ile Maurice: Transinvest met les femmes à l'honneur

Le 7 mars, Transinvest Construction Ltd a lancé un programme de sensibilisation afin de promouvoir l'égalité des genres et souligner la contribution essentielle des femmes dans le secteur de la construction. Cette initiative, qui s'étend sur deux semaines, comprend des forums et discussions au sein des bureaux de Transinvest Construction Ltd et sur ses chantiers. L'objectif de ce programme est d'examiner les stéréotypes de genre, tout en lançant un appel à l'action pour une inclusion durable des femmes dans ce secteur, qui a longtemps été perçu comme réservé aux hommes.

Transinvest Construction Ltd, acteur majeur dans ce domaine à Maurice, se distingue en employant une main-d'oeuvre composée à 10 % de femmes. Parmi : Nindy Salomon, qui est la seule femme de l'entreprise à travailler sur des échafaudages, ou encore Sybella Marie et Amanda Sans-Soucis. Elles font ressortir qu'elles se sentent respectées et reconnue à leur juste valeur chez Transinvest.

La volonté de la compagnie ne se limite pas à l'entreprise. Transinvest Construction Ltd s'est rendue à la Coromandel Government School dans le but de transmettre son message au-delà du monde professionnel et montrer que le domaine de la construction est accessible à tous. «Il y aura des moments où les préjugés tenteront de vous freiner, où les doutes des autres vous décourageront. Mais si vous croyez en vous, si vous persévérez, alors vous pourrez accomplir de grandes choses et briser les barrières», a affirmé Stessy Chowrimootoo, responsable de la communication et de l'acquisition des talents. Elle a ajouté «qu'il est essentiel que les femmes qui souhaitent se lancer persévèrent afin d'encourager les jeunes filles ou garçons qui voudraient suivre cette voie».

À travers son programme, Transivest Construction Limited veut transmettre un message fort : la construction est un métier pour tous.