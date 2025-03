opinion

L'Oliguisme est un courant de pensée fondé sur l'équité, la justice sociale et la promotion du bien commun. Il repose sur une philosophie d'inclusion, de respect des valeurs humaines fondamentales et d'engagement envers le développement harmonieux de la société gabonaise.

- Bâtisseurs

Les bâtisseurs de l'Oliguisme sont des leaders visionnaires, des penseurs engagés et des acteurs de terrain déterminés à améliorer les conditions de vie des populations. Leur engagement repose sur des principes de transparence, d'éthique et de dévouement envers le bien public.

- Populisme pour le bien de son peuple

L'Oliguisme s'inscrit dans une dynamique de populisme constructif, visant à placer les intérêts du peuple au coeur des décisions politiques et économiques. Il s'agit d'un courant qui valorise l'inclusion sociale, l'écoute et la participation active des citoyens à la gouvernance.

- Vivre ensemble pour un meilleur avenir du peuple

L'Oliguisme prône l'unité nationale et la cohésion sociale comme piliers du développement. Le vivre ensemble repose sur la tolérance, le dialogue et la solidarité afin de construire un avenir prospère et harmonieux pour tous les Gabonais.

- Foi, Croyance et Peur de Dieu

La dimension spirituelle de l'Oliguisme met en avant la foi et la crainte de Dieu comme moteurs d'une conduite morale exemplaire. La croyance en des valeurs transcendantes permet d'ancrer les principes d'intégrité et de droiture dans l'action publique et privée.

- Valeurs familiales

La famille est le socle de la société et constitue une référence essentielle dans l'Oliguisme. Ce courant valorise la transmission des traditions, l'entraide intergénérationnelle et l'éducation des enfants dans le respect des valeurs culturelles et éthiques.

- Respect des engagements

L'Oliguisme repose sur la parole donnée et le respect des engagements. La confiance et la crédibilité des acteurs de la société dépendent de leur capacité à honorer leurs promesses et à agir avec responsabilité.

- Homme d'Etat, Homme de Valeurs

Un dirigeant Oliguiste est un homme d'État intègre, porteur de valeurs fortes et d'une vision éclairée pour le développement du Gabon. Son action est guidée par le sens du devoir, le respect des institutions et l'amour du pays.

- Force du courage

L'Oliguisme reconnaît le courage comme une vertu essentielle pour surmonter les défis et mener des réformes audacieuses. Il encourage les citoyens à persévérer face aux difficultés et à se mobiliser pour un avenir meilleur.

- Infrastructures de santé

L'Oliguisme plaide pour un système de santé accessible et efficace, garantissant des soins de qualité pour tous. Le développement des infrastructures hospitalières et la formation des professionnels de la santé sont au coeur de cette vision.

- Vie sociale et associative

La participation citoyenne est une composante clé de l'Oliguisme. Il favorise un engagement actif au sein des associations, des collectivités et des organisations de la société civile afin de promouvoir des initiatives bénéfiques pour la communauté.

- Création de ce courant

L'Oliguisme est né de la volonté de proposer une alternative basée sur l'équité et la justice sociale. Il est porté par des intellectuels, des acteurs de la société civile et des leaders politiques convaincus de la nécessité d'un renouveau pour le Gabon.

- Vulgarisation de l'Oliguisme pour le développement du Gabon

Afin d'inscrire l'Oliguisme dans le paysage politique et intellectuel gabonais, il est essentiel de le vulgariser à travers des débats, des publications et des actions concrètes. Ce courant de pensée offre une réflexion prospective visant à instaurer un modèle de gouvernance équitable et participatif, au service du développement durable du Gabon.