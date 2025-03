Tunisie: Tunichèque - L'UTICA appelle les acteurs économiques des divers secteurs d'activité à adhérer à la plateforme

L'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA) a appelé les professionnels des secteurs et les acteurs économiques à adhérer à la plateforme de vérification et de transaction par chèques Tunichèque et à faire preuve de patience durant cette phase transitoire.

Dans un communiqué conjoint avec le Conseil Bancaire et Financier publié mardi, l'UTICA a ajouté qu'un mois après l'entrée en activité de la plateforme dans sa nouvelle version, son utilisation s'est intensifiée au cours des semaines qui ont suivi la phase de lancement.

L'UTICA estime que la mise en place de cette plateforme constitue un palier important vers la modernisation des moyens de paiement et l'inclusion financière en Tunisie et que ces solutions innovantes et hautement sécurisées permettent la vérification instantanée de la validité du chèque, la disponibilité des fonds dans le compte du tireur et le versement immédiat du montant spécifié dans le chèque en faveur du bénéficiaire sans frais supplémentaires.

L'organisation patronale a souligné que compte tenu de la réalité du terrain et des ajustements nécessaires à l'intégration de cette nouvelle plateforme, elle invite l'ensemble de ses structures et acteurs économiques qui ne se sont pas encore inscrits à rejoindre la plateforme.

Il a noté que l'UTICA conjointement avec le Conseil Bancaire et Financier a développé un dispositif d'accompagnement qui comprend un soutien personnalisé aux agents bancaires.

Le dispositif d'accompagnement comprend des sessions de formation consacrées aux nouvelles procédures de traitement des chèques.

L'Union a invité les acteurs économiques souhaitant obtenir plus d'informations sur l'utilisation des nouveaux chèques à contacter leur conseiller bancaire ou le Centre de Relation Clientèle (CRC) de leur banque.

Le Centre de Relation Clientèle Tunichèque, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est joignable à l'adresse 31380671.