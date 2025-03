Tunisie: EST/Il a entamé ses fonctions hier soir - Les grands chantiers de Maher Kanzari

Maher Kanzari n'a que deux semaines pour préparer le quart de finale aller de la Ligue des champions contre Mamelodi Sundowns avec l'urgence d'attaquer le premier chantier urgent, la défense.

Maher Kanzari a dirigé hier sa première séance en tant qu'entraîneur de l'Espérance de Tunis en remplacement du Roumain, Laurentiu Reghecampf, limogé pour mauvais résultats.

Kanzari a retrouvé hier soir le Parc B, 12 ans après l'avoir quitté. Son dernier passage au Parc Hassen Belkhodja remonte à 2013. Il avait quitté ses fonctions d'entraîneur de l'EST au mois d'octobre de cette année-là après avoir été éliminé en demi-finale de la Ligue des champions par Orlando Pirates.

Maher Kanzari connaît bien les rouages de l'Espérance de Tunis, un club dont il a d'abord porté le maillot comme joueur avant de le réintégrer comme entraîneur. Il a été d'abord adjoint de Carlos Roberto Ferreira Cabral, puis de Youssef Zouaoui, Faouzi Benzarti et José Morais, avant de retourner en 2013 comme entraîneur.

Des joueurs à récupérer

De grands chantiers attendent le nouveau coach « sang et or » qui débarque dans une période critique. Il n'a que deux semaines tout court pour préparer le quart de finale aller de la Ligue des champions contre Mamelodi Sundowns. Un match difficile avec les problèmes défensifs de l'équipe en ce moment.

La première décision que le nouvel entraîneur sera appelé à prendre, c'est de choisir qui de Béchir Ben Saïd et de Amanallah Memmiche sera le premier gardien de but. Une chose est sûre: avec Kanzari, le jeune Memmiche est récupérable. C'est que le nouveau coach « sang et or » est connu pour son travail d'encadrement avec les jeunes, ce qui a fait sa marque de fabrique.

L'autre chantier qui attend le nouvel entraîneur, c'est de stabiliser la formation-type. Un autre chantier, enfin, et pas le moindre : donner du temps de jeu aux recrues Mohamed Mouhli, Larry Azouni, et pourquoi pas, Aymen Ben Mohamed qui, par son expérience, son sérieux et son application aux entraînements, peut donner une plus-value à l'équipe, même s'il ne joue pas un match entier. Toutes ces recrues, sans oublier Elyas Bouzaiene, n'ont pas donné jusque-là le plus escompté d'eux.

Passer le cap de Mamelodi Sundowns sera le premier défi que Maher Kanzari sera appelé à relever. Un défi majeur qui pourrait écourter son séjour au Parc B en cas d'élimination, comme il pourrait lui donner des ailes et lui permettre de regagner la confiance de la frange des supporters qui désapprouvent son retour au Parc B.

Zammit et Dhaouadi assistants

Maher Kanzari gardera dans son staff l'entraîneur des gardiens, Wassim Naouara, mais aussi Chamseddine Dhaouadi comme adjoint. Il amène avec lui Sami Zammit comme adjoint. Ceci dit, ce staff n'est pas définitif et devra être étoffé.