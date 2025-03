TUNIS — La troisième édition de l'événement théâtral "Tunis Théâtres du Monde", revient dans une troisième édition du 20 au 27 mars 2025 à la Salle Le 4ème Art à Tunis, informe un communiqué de presse du Théâtre National Tunisien (TNT).

Ce rendez-vous, organisé par le TNT, sous l'égide du Ministère des Affaires Culturelles, permettra aux passionnés du quatrième art de suivre pendant huit jours, à partir de 21h30, une panoplie de spectacles tunisiens et internationaux, alliant théâtre classique et expérimental, offrant à découvrir une diversité de visions esthétiques et d'écritures scéniques.

Un voyage théâtral protéiforme et métissé

Le festival s'ouvrira le jeudi 20 mars 2025 avec "Le Jardin des Hespérides", une création de la metteuse en scène espagnole Alicia Soto. Ce spectacle hispano-marocain, combinant danse et narration théâtrale, revisite un mythe grec sous un prisme contemporain, révélant les luttes humaines profondes.

La programmation tunisienne sera largement représentée. Le vendredi 21 mars, le public découvrira "Violon mon amour" (jranti laâziza, titre en arabe), une oeuvre de Fadhel Jaziri, produite par le Nouveau Film. Alliant théâtre et musique, la pièce retrace le parcours d'un violoniste de la radio nationale, explorant à travers des fragments de sa vie artistique et politique une atmosphère où se mêlent nostalgie et dilemmes.

Le samedi 22 mars, la scène sera ouverte à Leila Toubel qui présentera "Ad vitam", une coproduction entre le Théâtre National Tunisien et la compagnie "Résist'Art". Cette pièce suit Donia, une fillette de cinq ans, qui entend une voix mystérieuse l'appelant à quitter le monde des humains pour retourner aux profondeurs de la terre. Alors qu'elle s'apprête à partir, elle disparaît dans des circonstances énigmatiques, laissant ses proches dans une quête déconcertante pour la retrouver et comprendre ce qui s'est réellement passé.

Des créations internationales audacieuses et engagées

Le dimanche 23 mars, la scène prendra vie avec "Sucre-Une glace pour un joli crime" (An Ice Cream for a Nice Crime), une oeuvre du chorégraphe ivoirien Abdoulaye Trésor Konaté. Cette pièce hybride, entre théâtre et danse, aborde la justice et la culpabilité à travers une mise en scène visuelle puissante.

Le lundi 24 mars, le Centre des Arts Dramatiques et Scéniques du Kef présentera "Sous pression", une mise en scène de Rayane Kairouani. Ce spectacle raconte l'histoire d'un metteur en scène qui parvient à convaincre des comédiens amateurs de monter une pièce politique. Cependant, ils se retrouvent bientôt confrontés à une censure écrasante, transformant leur représentation en un véritable combat pour la liberté d'expression.

Le mardi 25 mars, place au thriller psychologique avec "Confession", de Mohamed Ali Ben Said. La pièce met en scène un tueur en série qui a assassiné quinze jeunes filles sans éprouver le moindre remord. Alors que les familles des victimes tentent de surmonter leur douleur, une mère décide de lui rendre visite en prison, ouvrant un dialogue troublant sur le pardon et la vengeance.

Prométhée : Un mythe revisité dans une production italienne contemporaine

Le mercredi 26 mars, la production italienne "Prométhée-Le Kangourou Bleu", mise en scène par Simone Mannino, offrira une réinterprétation moderne de la tragédie d'Eschyle. Dans cette version, "Prométhée" n'est plus enchaîné à un rocher mais jeté à la mer, condamné à errer dans un monde où les dieux ont été remplacés par les humains. La pièce évoque les crises environnementales et humanitaires en Méditerranée dans une scénographie à la fois poétique et critique.

Le 27 mars : Tomber de rideau en célébration de la Journée Mondiale du Théâtre

Le jeudi 27 mars, date de célébration la Journée Mondiale du Théâtre, marquera également le tomber de rideau de l'événement "Tunis Théâtres du Monde" 2025 avec "La Suivante", une pièce d'une icône du théâtre tunisien, Taoufik Jebali. Cette oeuvre satirique et incisive interroge les contradictions sociétales et le rapport ambigu entre réalité et fiction.

Lancé en 2023, "Tunis Théâtres du Monde" s'est imposé comme une plateforme de création théâtrale de premier plan dans le monde arabe et méditerranéen, réunissant des compagnies d'Europe, d'Afrique et du monde arabe, faisant du théâtre bien plus qu'un art : une résistance, un cri de liberté et un miroir du monde.