Tunisie: Le président de la République prend connaissance de l'accord conclu entre le pays et le KFAED

TUNIS — Le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné, lors de sa réunion tenue, lundi au palais de Carthage, avec la ministre de l'Equipement et de l'Habitat, Sarra Zâafarani Zenzri, l'importance de démarrer, au cours du mois prochain, les travaux de construction d'hôpitaux à Jelma, Haffouz, Makthar et Ghardimaou, lesquels (hopitaux) devront être réalisés dans le cadre de l'accord conclu entre la Tunisie et le Fonds koweïtien pour le développement économique arabe (KFAED) .

Le chef de l'Etat a également souligné que le lancement des travaux de construction de ces projets, aura lieu après l'accomplissement des études dans les délais, a indiqué la présidence de la République dans un communiqué.

Le président de la République a, par ailleurs mis l'accent sur la nécessité d'élaborer d'autres projets dans un certain nombre de régions du pats , en coordination avec le ministère de la Santé et d'accélérer l'achèvement d'un certain nombre de projets bloqués depuis plusieurs années dans le domaine de l'infrastructure en général.