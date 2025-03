Tunisie: Présidence - Saïed souligne la nécessité de garantir la transparence totale des nouvelles législations sportives

TUNIS — Le président de la République, Kaies Saïed, a reçu, lundi, au palais de Carthage, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali.

Selon la page officielle de la présidence de la République, l'entretien a porté sur le projet de loi des structures sportives. A cet égard, le chef de l'Etat a insisté sur la nécessité de garantir la transparence totale de ces nouvelles législations, à l'instar d'autres domaines. Il a également souligné l'importance d'établir un cadre juridique clair et précis pour certaines spécialités sportives, car le système actuel n'est plus acceptable. En effet, il est ni clairement professionnel ni amateur, et cette ambiguïté a conduit à de nombreux abus et à de différentes formes de corruption.

Le président de la République a, également, évoqué la situation de nombreuses infrastructures sportives à travers le pays dont la cité olympique d'El Menzah, le stade Zouiten et bien d'autres. Il a souligné que la dégradation de ces installations n'est pas due uniquement au manque d'entretien et de sauvegarde, mais qu'il s'agissait d'une planification préalable visant à mettre la main sur ces espaces. Il a affirmé qu'il est nécessaire de faire face à cette situation, déclarant que "ceux qui ont organisé cela doivent être tenus responsables et ceux qui retardent le lancement des projets doivent également en assumer la responsabilité et ne doivent pas rester impunis".

Saïed a, par ailleurs, rappelé que la Tunisie regorge de champions capables de hisser haut le drapeau national lors des grandes manifestations sportives internationales et régionales, ajoutant que "cela a été le cas par le passé, en dépit du manque d'infrastructure".

"Il suffit de fournir aux jeunes de tout le pays les moyens nécessaires, accompagnés de législations appropriées, pour que le drapeau national flotte fièrement partout", a-t-il dit.