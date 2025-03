Angola: Négociations directes RDC - AFC/M23 à Luanda - Une nouvelle tentative de paix pour l'Est de la RDC

Au-delà du processus de paix de Nairobi et de Luanda et de la résolution 2773 du conseil de sécurité des nations unies visant le rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC, à l'initiative du médiateur angolais le président Joao Lourenço, des négociations directes entre Kinshasa et le M23 sont prévues ce mardi 18 mars 2025 à Luanda, la capitale angolaise.

Selon un communiqué officiel relayé ce dimanche, par l'Agence congolaise de presse (ACP), la RDC prévoit de se rendre à Luanda ce mardi 18 mars en réponse à cette initiative du président angolais visant à relancer le processus de paix, perturbé par Kigali et ses alliés du AFC-M23.

Bien qu'à ce jour, la composition de la délégation de la RDC et de ses missions ne soient pas encore officiellement annoncées, il y a eu néanmoins un des conseillers du chef de l'Etat qui a dernièrement remis un message de la RDC au médiateur angolais et dont le contenu reste confidentiel.

Pour rappel, c'est le mardi 11 mars dernier que la présidence de l'Angola à travers un communiqué de presse, avait annoncé des négociations directes entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Ceci à l'issue de la brève visite qu'avait effectuée le même mardi 11 mars le président Félix Tshisekedi à Luanda, la capitale angolaise.

Et en réaction de cette annonce, la présidence de la RDC avait dit prendre acte de cette démarche et d'attendre voir la mise en oeuvre de cette démarche de la médiation angolaise tout en rappelant par ailleurs qu'il existe un cadre pré établi qui est le processus de Nairobi et de réaffirmer son attachement à la résolution 2773 du conseil de sécurité de l'ONU.