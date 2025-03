Afrique: Coupe du Monde de la FIFA - Leslie Notsi (entraîneur du Lesotho) « Ce sera une belle rencontre entre deux pays voisins »

Le match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA entre l'Afrique du Sud et le Lesotho, prévu vendredi soir, est très attendu et promet un duel intense entre voisins.

C'est ce qu'a affirmé l'entraîneur du Lesotho, Leslie Notsi, lors d'un entretien avec CAFOnline mardi matin, avant l'affrontement contre l'Afrique du Sud.

Les deux équipes se retrouvent au stade Peter Mokaba de Polokwane pour un match crucial. Une victoire pourrait propulser l'une d'elles en tête du groupe C, en fonction des autres résultats.

« Ce match est très attendu par les supporters. Nous sommes des pays voisins, et ce n'est pas souvent que nous nous affrontons. Beaucoup de gens l'attendent avec impatience, et nous pensons que ce sera une belle rencontre », a déclaré l'ancien gardien de but.

« Nous affrontons l'une des meilleures équipes de la région et du continent, qui possède des joueurs talentueux et un entraîneur très expérimenté. Ce sera un match difficile, et nous devrons nous surpasser pour être à la hauteur », a ajouté Notsi.

Lors de leur dernier match de qualification, le Lesotho s'est incliné de justesse 1-0 face au Rwanda, leader du groupe, qui affrontera le Nigeria vendredi.

Les Likwena n'ont encore jamais disputé une Coupe du Monde et espèrent changer l'histoire lors des prochaines journées de qualification.