Angola: Roque Sapiri fait ses débuts avec l'Interclube mardi

Luanda — L'entraîneur Roque Sapiri fait ses débuts mardi, à 16h00, à Luanda, devant l'Interclube dans le match contre le Desportivo de Huila, comptant pour la 21ème journée du Championnat national de football (Girabola2024-25), qui se jouera au stade 22 de Junho.

A la 9ème place avec 25 points, l'Interclube cherche à regagner du terrain dans le classement de la compétition, avec désormais l'ancien entraîneur de la Sagrada Esperança, qui a remplacé Mateus Agostinho « Bodunha », licencié la semaine dernière en raison de mauvais résultats.

Le Desportivo da Huíla occupe la 7ème place, avec 29 points.

Roque Sapiri, champion aux côtés de Sagrada Esperança, en 2005 comme joueur et en 2021 comme entraîneur, aura, à ses débuts, le défi de briser la séquence de quatre matchs sans victoire, après un match nul avec l'Académica do Lobito (1-1), des défaites contre le Primeiro de Agosto (1-2), avec son ancienne équipe, la Sagrada Esperança (0-1), et un match nul et vierge avec Carmona du Sport Clube do Uíge.

Le Desportivo da Huíla est issu d'un cycle de trois victoires consécutives contre Kabuscorp do Palanca (1-0), Santa Rita de Cássia (3-1) et Recreativo do Libolo (1-0). Durant cette période, ils n'ont enregistré qu'une seule défaite contre Wiliete de Benguela, par 0-1.

Agé de 51 ans, Roque Sapiri a fait ses débuts comme entraîneur-chef de Sagrada Esperança lors de la saison 2019 à 2024-25, après avoir été entraîneur adjoint des « lundas » de 2016 à 2018-19.

Son histoire comme entraîneur comprend un titre de champion national en 2020-2021 et une Super Coupe lors de la saison 2021-2022, en plus d'avoir qualifié le Sagrada Esperança à deux reprises en phase de groupes de la Ligue africaine des clubs champions, notamment en 2021-2022 et 2024-2025.

En tant que joueur, Sapiri était défenseur des Lundas, contribuant au premier titre de Girabola en 2005, sous la direction de l'entraîneur Mário Calado.

Résultats des matchs joués de la 21ª journée

Desportivo da Lunda-Sul - Carmona SC (não se realizou)

Académica do Lobito- Sagrada Esperança (1-0)

Escolinha Isaac- Recreativo do Libolo (2-2)

Santa Rita de Cássia- São Salvador do Zaire (0-1)

Luanda City FC - Primeiro de Agosto (1-1)

Kabuscorp do Palanca SC- FC Bravos do Maquis (0-2)

Wiliete SC - Petro de Luanda (1-0)