Angola: ANPG et une société vietnamienne signent un accord pour explorer le bassin de l'Okavango

Luanda — Un mémorandum d'entente pour l'exploration du potentiel pétrolier du bassin d'Etosha Okavango a été paraphé lundi, à Luanda, par l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) et le groupe d'affaires vietnamien « Xuân Thiên » (XTG).

L'objectif de l'accord est mener une étude conjointe dans le domaine de la prospection et de l'exploitation pétrolières dans la région d'Etosha/Okavango, qui comprend un bassin sédimentaire d'environ 300 mille kilomètres.

L'accord, paraphé par les dirigeants des sociétés respectives, prévoit également, sur une période de trois ans renouvelables, une étude approfondie pour acquérir deux mille kilomètres de données sismiques « 2D ».

A cet effet, la société vietnamienne réalisera des études géophysiques et géologiques, dont l'acquisition de données sismiques 2D, des études géochimiques, magnétiques et gravitationnelles, indispensables à une évaluation rigoureuse du potentiel en hydrocarbures de la région.

Concernant ce mémorandum, le président du Conseil d'administration de l'ANPG, Paulino Jerónimo, a déclaré que l'accord représente une étape stratégique dans l'exploration du potentiel pétrolier de l'Angola, renforçant l'engagement en faveur du développement durable et compétitif du secteur.

« La société XTG jouera un rôle déterminant dans ce processus, en apportant l'expérience technique et la capacité financière nécessaires pour mettre en oeuvre la phase exploratoire », a-t-il reconnu.

Selon le responsable, les bassins intérieurs de l'Angola, avec un accent particulier sur les bassins d'Etosha et d'Okavango, ont démontré, à travers diverses études géologiques et géophysiques, un potentiel considérable en hydrocarbures.

Se confiant à la presse, Paulino Jerónimo a souligné qu'en termes de recherche, ce sera la première action dans ce bassin intérieur, même si certaines évaluations ont déjà été réalisées en 2010 - une étude aérienne et géophysique - qui ont défini la profondeur de cette localité.

Il a assuré qu'il y avait toutes les conditions pour générer du pétrole dans ce bassin, suite aux études géochimiques qui ont été réalisées.

À son tour, le président du groupe XTG, Nguyen Van Thien, a estimé que le protocole d'accord susmentionné marquerait le début d'un partenariat durable et mutuellement bénéfique pour les parties.

Nguyen Van Thien a souligné que la présence de son entreprise en Angola est le résultat direct de la politique du gouvernement angolais visant à attirer les investissements étrangers.

Il a dit que grâce à cette politique, l'entreprise développait des activités en Angola, pour rechercher des opportunités d'investissement, réaliser des études, des négociations techniques et échanger des informations sur les projets et les secteurs que le gouvernement de l'Angola promeut, notamment dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz.

Pour le dirigeant, à l'occasion de la célébration des 50 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Angola, la signature du mémorandum pour le projet d'étude conjoint dans le domaine de la prospection et de l'exploitation pétrolières dans le bassin d'Etosha/Okavango représente une étape importante pour la coopération économique entre les deux pays, ayant démontré la confiance, l'engagement et le partenariat durable entre les parties.

Le projet, a-t-il ajouté, revêt une importance stratégique pour l'ANPG et pour l'Angola, car c'est la première fois que le bassin d'Etosha/Okavango sera étudié de manière globale, systématique et à grande échelle.

Nguyen Van Thien a déclaré que les données collectées dans le cadre de ce projet apporteront une grande valeur scientifique et pratique, contribuant à l'évaluation du potentiel pétrolier et ouvrant de nouvelles opportunités de développement pour l'industrie pétrolière et gazière dans les provinces de Cunene, Cuando et Cubango.

"Avec le soutien de l'ANPG et la collaboration de partenaires professionnels en Angola, ce projet obtiendra des résultats significatifs et nous permettra d'avancer vers les phases d'exploration et de production pétrolière et gazière dans la région du bassin dans l'avenir", a-t-il souligné.

Il a souligné que le groupe d'affaires Xuân Thiên considère l'Angola comme une destination stratégique dans son plan d'expansion des investissements, avec l'intention de continuer à étudier et évaluer les opportunités de coopération à long terme dans les secteurs de l'exploitation pétrolière et gazière, du minerai de fer, de l'énergie et de l'agriculture et de la foresterie.

L'ambassadeur vietnamien en Angola, Duong Chinh Chuc, et des représentants du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz ont assité à la signature du mémorandum.