Angola: La BNA sensibilise les élèves de Lunda-Norte à la finance

Dundo — La Banque Nationale d'Angola (BNA) dans la région orientale a lancé lundi, à Dundo, province de Lunda-Norte, la « Semaine mondiale de l'argent », destinée aux étudiants, dans le but d'éveiller l'intérêt pour le monde financier, assurant ainsi une plus grande autonomie et sécurité à la jeune génération.

Lors de l'ouverture de l'événement, la chef de la division des études et de la supervision de la direction régionale de l'Est de la BNA, Ivna Muandjinda, a déclaré que durant la semaine, l'institution s'engageait à donner aux enfants et aux jeunes l'accès aux principes fondamentaux de l'éducation financière, en particulier la composante numérique, par le biais de conférences, de projections et de jeux interactifs.

Elle a précisé que des thèmes essentiels seront abordés, de la gestion responsable de l'argent à l'utilisation sécurisée des nouvelles technologies de l'information.

Selon elle, avec la montée en puissance des influenceurs numériques et l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle, il devient de plus en plus difficile de distinguer les informations fiables. Il est donc essentiel que les jeunes développent de solides compétences financières, un esprit critique et la capacité de faire la part des choses entre des influences partiales.

La semaine mondiale de l'argent est une initiative coordonnée par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui se tient chaque année depuis 2012 dans plus de 176 pays, dans le but de sensibiliser la population, en particulier les enfants, les adolescents et les jeunes, aux principales questions de la littératie financière.