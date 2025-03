Ile Maurice: Cri du coeur d'Indradev Seeburn, diabétique, amputé et aveugle

Indradev Seeburn, âgé de 34 ans, vit un enfer au quotidien. Diabétique depuis l'âge de sept ans, la maladie a pris le dessus sur son corps et sa vie. Aujourd'hui, il est amputé de la moitié de sa jambe droite et de deux orteils au pied gauche, et il a perdu la vue.

Seul dans sa maison à Pont-Bondieu, Brisée-Verdière, Indradev n'a aucune source de revenu et dépend entièrement des quelques âmes charitables qui lui apportent de la nourriture. Il n'a pas de famille pour s'occuper de lui. Sa situation s'est encore aggravée lorsque son épouse l'a quitté, avec leurs deux jeunes enfants âgés de cinq ans et deux ans. Désormais, il lutte seul contre la faim, la douleur et la solitude. «Mo viv tousel, mo kapav manze zis si dimounn amenn enn ti kitsoz pou mwa. Mo pa kone ki mo pou fer», raconte-t-il, submergé par l'émotion.

Aujourd'hui, il lance un appel désespéré à la générosité du public. Il a besoin d'une prothèse pour retrouver un minimum d'autonomie, mais aussi de nourriture et d'une assistance quotidienne pour survivre. Un petit geste peut tout changer.