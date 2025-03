Ile Maurice: Aimé Césaire sous la plume de Michel Ducasse

Le 21 mars à 18 heures, l'Institut français de Maurice accueillera un événement littéraire d'exception : le lancement de Dan Balizaz Barlizour, la première publication de la traduction en Kreol Morisien du célèbre Cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Ce recueil bilingue (français-créole mauricien), édité par Vilaz Metis et publié chez Précigraph en accord avec Présence Africaine, sera proposé en tirage limité à 500 exemplaires. En prévente jusqu'au 12 mars au prix de Rs 600, cette oeuvre marque une avancée majeure pour la littérature créole et l'héritage du poète martiniquais.

Une rencontre entre poésie, histoire et engagement

Avec Dan Balizaz Barlizour, le poète mauricien Michel Ducasse offre une nouvelle voix à Césaire, rendant son texte accessible à un public plus large tout en préservant la force et la musicalité du texte original. Ce projet, réalisé avec l'aval de Présence Africaine, célèbre le dialogue entre les langues et les identités créoles à travers le monde.

En préface de cette édition, Jacques Martial, acteur, metteur en scène et adjoint à la maire de Paris, revient sur son lien avec l'oeuvre de Césaire. Créateur en 2003 d'un spectacle autour du Cahier d'un retour au pays natal, il sera présent à Maurice pour cet événement, aux côtés de Michel Ducasse, lors d'une soirée qui s'annonce riche en émotions et en échanges.

Un texte intemporel pour un public universel

Depuis sa première publication en 1939, Cahier d'un retour au pays natal est devenue une oeuvre majeure de la littérature mondiale. Premier texte à introduire le concept de «négritude», il incarne la quête d'identité et la révolte face à l'oppression coloniale. Aujourd'hui encore, ses mots résonnent et trouvent un écho particulier dans un monde en quête de justice et de reconnaissance culturelle.

Michel Ducasse, marqué par sa découverte de Césaire durant ses études en France, s'est lancé dans ce projet avec la volonté de transmettre l'intensité et la puissance de ce texte à travers le Kreol Morisien. Son engagement en faveur de la langue et de la poésie prend ici une dimension universelle, plaçant Dan Balizaz Barlizour parmi les grandes traductions de cette oeuvre, après l'anglais, l'allemand, le catalan ou encore le slovaque.

Un événement ouvert à tous

Le lancement de Dan Balizaz Barlizour à l'Institut français de Maurice sera un moment unique où la littérature, la mémoire et la langue créole seront mises à l'honneur. L'événement est ouvert au public, invitant les passionnés de poésie, de littérature et d'histoire à venir découvrir cette nouvelle version du chef-d'oeuvre de Césaire. Une occasion rare de célébrer la force des mots et des cultures, tout en rendant hommage à l'un des plus grands poètes du XXe siècle.