Guinée: Ramadan 2025 - L'Union pour le Développement Intégré de Dionfo organisé une cérémonie de rupture collective à Conakry

À l'occasion du mois de Ramadan, l'Union pour le Développement Intégré de Dionfo (UDID) a organisé ce dimanche 16 mars 2025 à Conakry, sa 4eme édition de la rupture collective du jeûne, un moment privilégié de communion et de partage.

Avant la rupture du jeûne qui s'est déroulée à Demoudoula dans la banlieue de Conakry, il y a eu la Lecture du Saint Coran, le Wirdh Wazifa, la Lecture du Khatmou, suivis des Douas (des invocations).

Lors de cet événement, des prières ont été faites pour que la paix, l'unité et la cohésion sociale règnent dans le pays. Les participants ont imploré Allah, le Tout-Puissant, de protéger la nation guinéenne, de renforcer les liens entre ses fils et de guider le peuple vers un avenir de solidarité, de tolérance et d'amour.

Au micro de notre reporter, Diallo Mamadou Aliou, président des ressortissants de la sous-préfecture de Taran à Conakry et dans le monde salue l'initiative et remercie les organisateurs pour l'invitation.

"Nous avons reçu une invitation de l'association des ressortissants de la sous-préfecture de Dionfo dont nous avons accusée réception avec honneur et plaisir. Nous sommes venus honorer de notre présence à cette cérémonie de rupture collective. On a assisté d'abord à une lecture du saint coran, ensuite le Wirde. On a remarqué la présence de plusieurs notabilités du pays. Ceci nous rappelle au respect de la religion, aux principes et un rappel à la foi. Nous remercions Dionfo pour l'initiative et pour l'invitation", a-t-il fait savoir.

Prenant la parole, Chérif Mohamed Abdallah Haïdara a commencé par remercier les ressortissants de Dionfo parce que selon lui, il constate une continuité, de la solidarité dans les actions.

"Ceci est à encourager et féliciter. Nous ajoutons nos bénédictions dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est un exemple pour les villages et sous-préfectures du Fouta Djallon. Depuis qu'ils ont commencé à organiser cette rupture collective, il y a de l'engouement. C'est des Wirdes, c'est des prières durant le mois Saint de Ramadan. C'est vraiment une réussite. Nous les félicitations et encourageons à continuer sur cette lancée parce que c'est la solidarité qui peut aider dans l'élan de développement, la paix et l'unité entre les populations du Fouta en particulier et les guinéens en général", a-t-il indiqué.

Le natif de Kansato Daka Labé a reçu un accueil digne d'un descendant du Prophète Mohammed Paix et Salut sur Lui.

"En m'accueillant de la sorte, ils ont pensé à ma famille, à ma descendance. C'est pour cela qu'ils ont fait cet accueil. Je prie Allah le tout puissant qu'il leur donnent longue vie, santé de fer et les moyens nécessaires pour continuer les bonnes oeuvres qu'ils ont commencées. Je félicite et encourage les ressortissants de Dionfo à persévérer dans dans ce sens. J'invite tous les guinéens à faire la même chose", lance Chérif Mohamed Abdallah Haïdara.

Pour sa part Thierno Amadou Baldé venu du quartier Carrière dans la commune de Matam et natif de Dionfo a d'entrée remercié Dieu pour la réussite de cet événement.

"Nous remercions le tout puissant Allah de nous avoir permis d'organiser cet événement. Nous remercions tous ceux qui ont répondu à notre invitation. Je demande surtout aux jeunes de tout faire pour pérenniser cette activité", a-t-il conclu.

Ce moment de partage a permis de renforcer les liens d'unité et d'échanger dans un cadre empreint de spiritualité et de partage.

Pour cette 4e édition, c'est Mombeya dans la préfecture de Dalaba qui a été la sous-préfecture invitée d'honneur. Des localités comme Koula Maoudé et Sagalé ont envoyé des délégations.