Afrique de l'Ouest: À Rosso, au Sénégal, des migrants subsahariens trouvent refuge après leur expulsion de Mauritanie

Au Sénégal, c'est à Rosso, au bord du fleuve qui sépare les deux pays, que sont refoulés les migrants subsahariens venus de Mauritanie. Alors que les ONG et les autorités sénégalaises se sont récemment inquiétées d'une vague d'expulsions de plusieurs centaines de personnes en situation irrégulière de la Mauritanie, notre correspondante s'est rendue dans cette ville frontalière.

Sous un soleil de plomb, ils sont une dizaine à l'ombre d'un toit de tôle à quelques mètres de l'embarcadère vers la Mauritanie. Tous Guinéens et refoulés, comme Diallo débarqué deux jours plus tôt à Rosso, au Sénégal, il exhibe un document du haut-commissariat aux réfugiés.

Il a été arrêté à Nouakchott alors qu'il était allé acheter à manger. « Ils te disent "tu es un étranger non ?", tu dis oui, on te prend. Deux jours, on est enfermés là-bas. Si tu n'as pas l'argent pour acheter à manger, wallah tu vas mourir dans la salle », raconte-t-il.

Maltraitance et violences

Camara, vêtue d'un grand voile mauritanien, a, elle aussi, été expulsée malgré sa grossesse et sa fille de deux ans. « Il m'a attrapé à la maison, j'étais couché donc, il vient, il cogne, quand tu ouvres la porte, il te prend, il te menotte, tu pars en prison. Moi, j'ai fait une semaine en prison. Il n'y a pas à manger. Il frappe les garçons », confie la jeune femme.

Toutes ses affaires ont été volées. Voilà près d'un mois qu'elle a trouvé refuge dans cette cour, devant une maison où elle campe chaque soir avec une dizaine d'expulsés. Tous disent avoir été maltraités.

Sylla, qui travaillait comme coiffeur depuis un an, dénonce une politique injuste. « Pourquoi vous nous traitez comme ça ? Le Guinéen n'a rien fait de mal en Mauritanie, fustige-t-il. S'il s'agit de trouver des cartes de séjour, on vous donne une semaine ou un mois. Mais aujourd'hui, je vous jure, quand vous partez demander, même s'ils en ont, ils ne vous donnent pas. Sinon, moi, j'ai fait plus d'un mois, je suis en train de courir derrière eux, quand j'ai perdu ma carte de séjour, ils refusent catégoriquement ».

Avec sa femme et son fils encore en Mauritanie, Sylla ne peut pas rentrer en Guinée et espère pouvoir retourner à Nouakchott les chercher. Sans succès pour le moment, il appelle à une réaction diplomatique de son pays.