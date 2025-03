Congo-Kinshasa: Bruno Lemarquis présente les engagements du système des Nations unies pour 2025

Dans un contexte de crise grave dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC) et des tensions sous-régionales, les Nations unies réaffirment leur engagement aux côtés du gouvernement congolais pour faire face à de multiples défis. A l'occasion, le coordonnateur résident des Nations unies dans le pays a présenté les engagements pour l'année en cours, un tournant stratégique pour soutenir les priorités nationales.

Les événements actuels mettent en péril la trajectoire de développement de la RDC et affectent gravement la population des zones concernées. Les Nations unies sont préoccupées par la situation et, conformément au Cadre de coopération pour le développement durable, elles accompagnent la RDC dans la mise en oeuvre de ses priorités de développement. Un partenariat qui vise à soutenir l'ambition du pays d'être un leader dans la lutte contre la crise climatique et de contribuer à la transition énergétique mondiale.

Un nouveau cycle de coopération

L'année 2025 marque un tournant clé dans la coopération entre les Nations unies et le gouvernement congolais. C'est le début d'un nouveau cycle de coopération (2025-2029), constituant une étape décisive vers l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) d'ici à 2030. Des leçons tirées du cycle précédent et d'une analyse de la situation actuelle du pays, les Nations unies veulent innover et mieux aligner leur soutien aux priorités nationales pour maximiser leur impact sur le développement du pays dans les années à venir.

Le cadre de coopération constitue une feuille de route ambitieuse et co-construite avec le gouvernement et les partenaires pour soutenir la RDC dans la réalisation de son Programme national stratégique de développement. Il vise également à accélérer l'atteinte des ODD, notamment à travers quatre priorités stratégiques.

Les priorités stratégiques

Une croissance économique inclusive, favorisant la création d'emplois et la génération de richesses ; une gouvernance efficace, visant à renforcer les institutions et l'État de droit ; un accès généralisé aux services sociaux de base, garantissant des conditions de vie dignes pour tous et une gestion durable des ressources naturelles, pour préserver l'environnement et prévenir les conflits.

Bruno Lemarquis a souligné que ces priorités permettront également d'attaquer les causes sous-jacentes des conflits et des vulnérabilités persistantes, comme la fragilité institutionnelle, les tensions foncières, l'exploitation des ressources naturelles et les flux financiers.

Garantir la cohérence des actions des Nations unies

Afin de maximiser l'impact de leurs actions, les Nations unies mettront en oeuvre plusieurs principes clés, notamment renforcer le dialogue politique et l'appui-conseil avec le gouvernement; favoriser l'approche « One UN » pour une réponse intégrée et cohérente aux priorités nationales et soutenir les efforts pour résoudre les causes sous-jacentes des conflits, souvent qualifiés de noeuds gordiens.

Il s'agira également de promouvoir l'opérationnalisation du nexus développement/humanitaire/paix et de créer une convergence géographique à travers des programmes conjoints et multi-bailleurs ciblant les vulnérabilités de la population, la gestion des ressources naturelles et la paix. Pour garantir la cohérence des actions des Nations unies et renforcer leur partenariat avec les acteurs locaux, un mécanisme de coordination provinciale a été mis en place depuis 2024.

Bruno Lemarquis a rappelé que le succès de ce cadre de coopération repose sur un engagement collectif. Le gouvernement, les partenaires nationaux et les acteurs internationaux doivent unir leurs efforts pour accélérer l'action, renforcer l'innovation et adapter les stratégies aux défis actuels de la RDC.