Gabon: Rodrigue Bokoko à Nzénzélé, Malinga et Mbigou sur les instructions du président Oligui Nguema

Rodrigue Bokoko s'est entretenu avec la notabilité, les auxiliaires de commandement et les responsables des confessions religieuses du district de Nzénzélé, des communes de Malinga et de Mbigou du 4 au 6 mars dernier. Il était question pour lui, de recueillir les doléances des uns et des autres, afin de les transmettent fidèlement au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema dont il est Conseiller Spécial, Chargé de missions.

Le Conseiller Spécial, sur instruction du Président de la transition, sillonne la Ngounié sud. Après Lébamba, le Collaborateur du chef de l'Etat a rencontré les notables de Nzénzélé, Malinga et ceux de Mbigou. Les trois localités visitées par Rodrigue Bokoko ont posé des besoins énormes. Les doléances des auxiliaires de commandement, des responsables des confessions religieuses et celles de la notabilités de chaque localité ont été soumises.

Nzénzélé : entre difficultés et besoins

Le district de Nzénzélé vit d'énormes difficultés et les populations revendiquent le développement tant attendu. Difficile d'accès, et situé à 32 Km de Lebamba, le district souffre du manque d'infrastructures administratives. Le développement n'a pas droit de citer. Déjà pour y arriver, il faut emprunter un bac manuel pour traverser la rivière Lessaba qui fait office de frontière naturelle entre le département de la Louétsi-Wano et la Boumi-Louétsi.

Si la route qui mène à Nzénzélé est un calvaire, le manque criard d'enseignants dans les écoles primaires et celui du corps médical est un véritable problème pour les populations qui y vivent. Les enseignants et des infirmiers sont pour la majorité, logés dans les rangs des bénévoles.

" Nous le faisons avec le coeur. C'est notre part de sacrifice pour le pays, nous qui faisons du bénévolat. On se bat pour ces enfants afin qu'ils soient instruits, cultivés comme ceux de Libreville. On se bat pour apporter les premiers soins aux malades. Juste que nous ne sommes pas payés à notre juste valeur. C'est un cri de coeur au président Brice Clotaire Oligui Nguema" lance une bénévole de Nzénzélé. Un cri de coeur qui est commun aux bénévoles de Malinga, de Mbigou également.

Ces population disent avoir besoin du renfort au niveau des forces de sécurité et de défense pour garentir et veiller à la solidité des frontières. A Likindou par exemple, le besoin en moyens roulants est indispensable.

Malinga : les dures réalités et les attentes

La commune de Malinga est située dans le département de la Louétsi-Bibaka. Les réseaux routier et celui de communication téléphonique restent à désirer. Les besoins sont énormes. Les populations de ce département disent être logées au rang des laisser pour compte. L'électricité, l'eau potable sont des denrées rares pour elles. Les enseignants et les agents du corps médical qualifiés manquent à l'appel. Les bénévoles, avec beaucoup de volonté et la main sur le coeur, travaillent sans presque que rien pour sauver les meubles.

Mbigou : la réhabilitation de la pierre éponyme attendue

Les populations de la Boumi-Louétsi, au delà de la salle polyvalente, du centre de formation mixte, du complexe sportif, de l'accompagnement des activités génératrices de revenus, de la voirie, revendiquent ce qui leur revient de droit : "la pierre de Mbigou". Les voix se lèvent pour la modernisation de la commune de Mbigou. "Le Gabon était aussi connue grâce à sa pierre de Mbigou. Cette pierre est de l'or favorisant le tourisme, qui malheureusement est galvaudée. Nous souhaitons que les artistes sculpteurs reviennent à la maison. Le Président Oligui Nguema est notre artiste en chef. Il a libéré le pays dans les règles de l'art" témoigne un notable de la contrée.

Il faut noter que le chômage, l'insécurité, le manque d'enseignants et du corps médical sont partout les mêmes réalités ou presque à Nzénzélé et à Mbigou. Les attentes sont nombreuses. Les populations de ces trois contrés( Nzénzélé-Malinga-Mbigou) fondent leur espoir sur le Bâtisseur, leur "Josué", Brice Clotaire Oligui Nguema. Son Conseiller Spécial, Chargé de missions, Rodrigue Bokoko, a fait la promesse de transmettre fidèlement toutes ces doléances à qui de droit.