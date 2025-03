Nigeria: CWG et Chams enregistrent des bénéfices records dans le contexte de l'essor de l'infrastructure informatique au pays

TLDR

Pour la première fois en 13 ans, Computer Warehouse Group (CWG) Plc et Chams Holding Company Plc ont enregistré des bénéfices d'un milliard de nairas.

Cette évolution est due à la modernisation des systèmes informatiques des banques nigérianes et à l'augmentation de la production de cartes SIM par les sociétés de télécommunications.

Leur bénéfice combiné après impôt a augmenté de 395 %, passant de 983,7 millions d'euros en 2023 à 4,88 milliards d'euros en 2024.

Pour la première fois en 13 ans, Computer Warehouse Group (CWG) et Chams Holding Company ont affiché des bénéfices d'un milliard de nairas, grâce à la modernisation des systèmes informatiques des banques nigérianes et à l'expansion de la production de cartes SIM par les entreprises de télécommunications. Leur bénéfice combiné après impôt a bondi de 395 %, passant de ₦983,7 millions en 2023 à ₦4,88 milliards en 2024, comme le montrent leurs derniers rapports financiers non vérifiés.

Chams, connu pour ses solutions transactionnelles et de gestion de l'identité, a vu les revenus de sa filiale Card Centre presque tripler pour atteindre 6,48 milliards d'euros. La croissance provient de partenariats, de la production de cartes SIM pour les sociétés de télécommunications et d'une augmentation de 37,7 % des ventes de solutions d'impression. "Nos efforts de montée en gamme commencent à porter leurs fruits", a déclaré un porte-parole de Chams, soulignant l'expansion de l'entreprise dans le domaine des paiements transfrontaliers.

CWG, qui fournit des services informatiques aux sociétés de télécommunications et aux banques, a vu ses bénéfices augmenter de 524 % pour atteindre 3,59 milliards d'euros, grâce à une demande accrue de systèmes bancaires de base, les banques ayant modernisé leur infrastructure informatique. Les experts ont établi un lien entre le partenariat de 20 ans de CWG avec Infosys, qui fournit le logiciel Finacle, et l'augmentation de 400 % des recettes liées aux logiciels, qui ont atteint 19,1 milliards d'euros.

Points clés à retenir

La croissance impressionnante des bénéfices de CWG et Chams met en évidence la demande croissante d'infrastructures et de services informatiques dans le secteur financier nigérian. Alors que les banques s'orientent vers la transformation numérique, les fournisseurs locaux tels que CWG et Chams enregistrent une croissance substantielle en fournissant des applications bancaires de base, des solutions de gestion de l'identité et des infrastructures de réseau. Avec la mise à niveau continue des systèmes informatiques, ces entreprises sont bien placées pour tirer parti de l'économie numérique en expansion au Nigeria.

Toutefois, la concurrence des géants mondiaux de l'informatique qui proposent des solutions complètes constitue un défi permanent. Pour rester compétitifs, les acteurs locaux doivent évoluer, en tirant parti des technologies émergentes telles que l'informatique en nuage, l'intelligence artificielle et la cybersécurité, qui deviennent essentielles pour les stratégies numériques des banques. Le succès de CWG et Chams pourrait dépendre de leur capacité à devancer ces acteurs mondiaux et à continuer à répondre aux besoins en constante évolution de leurs clients.