Angola: Le diplomate vietnamien souhaite plus d'investissements de son pays en Angola

Luanda — L'ambassadeur du Vietnam en Angola, Duong Chinh Chuc, a appelé lundi, à Luanda, au renforcement de la coopération économique et à l'augmentation des investissements et projets de son pays en Angola.

Le diplomate, qui s'exprimait lors de la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente pour l'exploration du potentiel pétrolier du bassin d'Etosha Okavango, paraphé par l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) et le groupe d'affaires vietnamien Xuân Thiên (XTG), a souligné les bonnes relations entre les deux pays, en cette année qui marque le 50e anniversaire de l'établissement diplomatique entre les deux nations.

Il a indiqué que depuis de nombreuses années, les relations bilatérales étaient bonnes, mais que la coopération économique était encore très modeste, notamment en raison du manque de projets réalisés par des entreprises ou des partenaires vietnamiens en Angola.

Pour améliorer cette situation, il a déclaré que les gouvernements et les institutions des deux pays ont fait de grands efforts, en mettant l'accent sur la réunion entre les dirigeants des deux pays, où ils ont convenu de promouvoir la coopération bilatérale et de réaliser des projets spécifiques dès que possible.

D'autre part, il a estimé que le mémorandum signé marquerait un début prometteur pour la présence à long terme de l'entreprise vietnamienne en Angola et servirait d'incitation pour d'autres entreprises des deux pays à établir des partenariats.

L'accord, a-t-il dit, aura une valeur scientifique et pratique, apportant une contribution fondamentale à l'évaluation du potentiel pétrolier et gazier et ouvrant des opportunités de développement pour l'industrie pétrolière dans les provinces de Cunene, Cuando et Cubango.